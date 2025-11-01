Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le compte à rebours officiellement lancé

Dakar — Le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a été officiellement lancé vendredi en début de soirée à Dakar, à un an de ce rendez-vous qui se tient au Sénégal pour la première fois en Afrique.

La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, a mis en service l'horloge marquant le temps restant - en jours, heures et minutes - avant les prochains JOJ, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Elle a coupé le ruban de l'horloge à 18h30, à la garde de Dakar, en compagnie notamment du Comité d'organisation des JOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, du coordonnateur du Comité d'organisation, Ibrahima Wade.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, et le maire de Dakar, Abass Fall, ont été également invités à couper symboliquement un deuxième ruban.

"Ayo", la mascotte officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, symbolisée par un lion portant un bonnet, a été dévoilée le même jour dans la matinée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

Le terme "Ayo", signifiant joie en Yoruba, a été proposé par Ndèye Khady Cristal Coumba Sarr, 18 ans, élève en classe de terminale.

Elle dit avoir choisi une langue africaine pour exprimer le message du slogan des JOJ 2026, "Dakar accueille, l'Afrique célèbre".

"Ayo" est un jeune lion symbolisant la joie et l'énergie de la jeunesse sénégalaise. Il porte un chapeau traditionnel symbolisant la sagesse, la dignité et l'attachement à la vie rurale.

Selon le comité d'organisation, cette mascotte incarne les valeurs de Dakar 2026 et met en valeur l'héritage culturel du Sénégal en tant que pays hôte.

Le design de la mascotte a, lui, été imaginé par Ndèye Mariama Diop, 16 ans, élève en classe de seconde.

Inspirée par les tenues traditionnelles africaines, elle a donné vie à ce lion attachant, symbole d'un continent fier et tourné vers l'avenir.

Près de 500 élèves dont l'âge varie entre 12 et 18 ans ont participé à ce concours.

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Cette quatrième édition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.