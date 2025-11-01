Sénégal: A Dakar, la vie chère et les libertés publiques au coeur d'une marche de l'opposition

Dakar — Des partis de l'opposition et des organisations de la société civile ont marché vendredi, à Dakar, pour dénoncer la vie chère et réclamer un renforcement de l'Etat de droit.

Les protestataires répondaient à l'appel du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR).

Cette marche dite pacifique autorisée par le préfet de Dakar est partie du quartier Liberté 6 pour déboucher sur l'avenue Habib Bourguiba en passant par le rond-point Jet d'eau.

Plusieurs leaders et militants de l'opposition ont pris part à cette marche.

Les manifestants ont interpellé le gouvernement sur plusieurs sujets comme la vie chère, l'application d'un droit de timbre de 1 % sur tous les paiements en espèces, les libertés publiques, entre autres questions.

"C'est une mobilisation contre la vie chère et pour la libération des [personnes détenues]" dans le cadre de la reddition des comptes, a dit Cheikh Omar Anne, membre de la plateforme Nouvelle responsabilité dirigée par l'ancien Premier ministre Amadou Ba.

Selon lui, les citoyens attendent surtout du pouvoir "des solutions" à leurs problèmes.

Les responsables du FDR, une plateforme politique lancée le 9 février 2025, ont tour à tour appelé à l'unité de l'opposition pour jouer le rôle dévolu aux partis concernés.

Le successeur de Moustapha Niass à la tête de l'Alliance des forces de progrès (AFP) a invité au maintien de "cette unité des militants, mais surtout des leaders de l'opposition", en perspective des élections locales de 2027.

"Vous avez gagné le pari de la mobilisation et de l'organisation", a dit Mbaye Dione en s'adressant aux jeunes.

Abdou Aziz Paye, le représentant de Taxawu Sénégal, mouvement dirigé par l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a lui aussi prôné une "mobilisation constante et de tous les jours pour" que l'opposition arrive à dérouler ses actions.

Sur la même ligne, Talla Sylla appelle à une "mobilisation illimitée, dans l'unité, main dans la main, en mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation, le combat pour la République et pour la préservation des libertés".

Bachir Diawara, au nom du Parti démocratique sénégalais, a insisté sur les difficultés économiques du pays, qui selon lui se traduisent notamment par un chômage important.

Abdou Mbow, député à l'Assemblée nationale et responsable de l'Alliance pour la République (APR) a appelé les partis de l'opposition à l'unité en perspective de la présidentielle de 2029.

Abdou Mbow a salué "la présence de l'écrasante majorité des formations politiques, de la société civile et des organisations syndicales dans cette manifestation pacifique".

Le parti Pastef, au pouvoir, par la voix de son leader, Ousmane Sonko, a annoncé la tenue d'un "Tera-meeting", le 8 novembre prochain au parking du stade Léopold Sédar Senghor.