Sénégal: A Dakar, un ministre djiboutien appelle à 'bâtir un plan de transition' pour assurer la souveraineté sanitaire

Dakar — Le ministre Djiboutien de la Santé, Dr Ahmed Robieh Abdileh a appelé vendredi à Dakar, les pays africains à bâtir un plan de transition, en vue d'améliorer la mobilisation des ressources financières domestiques pour assurer la souveraineté sanitaire.

"Un jour ou l'autre l'aide extérieure va s'arrêter et il faut penser à bâtir un plan de transition pour ne pas rester sur une dépendance extérieure", a-t-il lancé lors du panel consacré à la mobilisation des ressources financières dans le cadre des travaux du dernier jour du Forum Galien Afrique à Dakar.

Pour le ministre djiboutien, pédiatre de formation, "la souveraineté sanitaire ne se décrète pas mais se construit pas à pas, en vue d'améliorer la mobilisation des ressources financières domestiques pour assurer la souveraineté sanitaire".

Dans tous les pays, a-t-il souligné, "l'Etat doit s'en charger parce que le financement est une question essentielle puisque nous ne pouvons pas toujours compter sur les autres".

Loin d'être une fatalité, la raréfaction des ressources extérieures, comme par exemple le retrait de l'aide américaine à travers son agence de coopération (USAID), a-t-il relevé, "est une bonne chose, une opportunité".

"C'est une opportunité pour nos pays parce que l'Etat doit s'occuper de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau et l'électricité. Si l'Etat ne peut pas assurer ces prestations, il ne peut plus se prévaloir en tant qu'Etat", a dit Dr Ahmed Robieh Abdileh.

Pour le ministre, "l'aide au développement doit être un catalyseur et non des ressources de substitution", soulignant la nécessité d'un alignement des ressources sur les priorités nationales pour en assurer la soutenabilité.

"La souveraineté est une nécessité dans des domaines prioritaires comme la santé et l'éducation, c'est un choix politique et stratégique pour supporter les coûts", a-t-il dit.

Dans les semaines à venir, a-t-il annoncé, l'organisation sous régionale de l'Afrique de l'Est, l'équivalent de la CEDEAO, va prendre à bras le corps la question du financement domestique avec une réunion importante à Djibouti des ministres de la Santé et de l'économie des pays membres.

Modérateur du panel, Dr Farba Lamine Sall, ancien directeur de cabinet du ministre de la Santé, Awa Marie Coll Seck, ancien de l'OMS, a souligné que la première mobilisation des ressources c'est l'efficience.

Il a appelé à une mobilisation des ressources pour les meilleures politiques et programmes de santé.

Expert senior en économie de la Santé à la Banque Mondiale, Moussa Dieng a également plaidé pour cette souveraineté sanitaire qui a un coût pour les Etats.

Il s'agit pour lui de "renforcer les capacités institutionnelles dans le secteur de la santé et la gouvernance". Parmi les éléments clés de cela, la digitalisation et le système d'information. Pour "bien orienter les ressources là où il faut", selon lui.

Pour l'économiste, il y a des études qui ont démontré, qu'il y a environ 20 à 40% des ressources qui sont dans le secteur qui ne permettent pas d'atteindre en réalité des résultats significatifs pour le secteur de la santé. "Donc, ce sont des ressources inefficientes", a-t-il dit.

Le 8ème Forum Galien placé sur le thème "Souveraineté sanitaire, un impératif" prend fin ce vendredi avec la remise du 5éme Prix Galien qui récompense une institution, une personnalité ou une innovation au service de la promotion de la santé.

Le Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye a présidé la clôture et la remise du prix.