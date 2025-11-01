Sénégal: Koungheul - Mille gaines biodégradables offertes à la pépinière communale d'Ida Mouride

Ida Mouride (Koungheul) — Mille gaines de pépinière biodégradables ont été remises à la pépinière communale d'Ida Mouride, dans le but de renforcer, les actions de restauration du couvert végétal et encourager la gestion durable de l'environnement, a-t-on appris, du chef de la Division régionale de l'environnement et des établissements classés de Kaffrine (centre), Khadim Diallo.

"Aujourd'hui, nous sommes à Ida Mouride dans le cadre d'une activité de reboisement menée avec plusieurs partenaires. Nous avons profité de l'occasion pour remettre à la pépinière communale mille gaines de pépinière biodégradables, afin de renforcer les actions de restauration du couvert végétal et d'encourager une gestion durable de l'environnement", a dit M. Diallo.

Il s'exprimait jeudi en marge d'une journée de sensibilisation sur le reboisement inclusif et le renforcement de la pépinière communale d'Ida Mouride.

Cette activité est organisée par la Division régionale de l'environnement et des établissements classés de Kaffrine, en partenariat avec l'Association World Action, la Fédération départementale des personnes vivant avec un handicap et d'autres acteurs communautaires.

La cérémonie a été présidée par Alpha Mayoro Ndiaye, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement d'Ida Mouride, en présence du maire de la commune, El Hadji Mor Seck, de représentants des services techniques, des alliances pour la résilience des communautés (ARC) et de plusieurs personnalités locales.

Selon Khadim Diallo, l'objectif de cette action est de lutter contre les changements climatiques, préserver l'environnement, restaurer la biodiversité et améliorer le cadre de vie des populations locales.

Outre les gaines biodégradables, la Division régionale de l'environnement et des établissements classés a offert à la pépinière d'Ida Mouride, cent plants de manguiers, cinq arrosoirs, cinq fourches, cinq pelles, deux machettes et deux brouettes.

Cette dotation a été vivement saluée par les bénéficiaires.

Le représentant de la Fédération départementale des personnes vivant avec un handicap de Koungheul, Saloum Fall, a magnifié, la place importante accordée aux personnes handicapées dans les actions de préservation de l'environnement.

De son côté, l'adjoint au sous-préfet, Alpha Mayoro Ndiaye, a invité les jeunes de la commune d'Ida Mouride à poursuivre l'effort d'embellissement et de reboisement des places publiques et les espaces communautaires.