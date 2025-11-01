- La deuxième édition du concours dénommé "cuisine Coréenne" a été placée, sous la consolidation des relations entretenues entre Séoul et Dakar, a insisté la deuxième secrétaire et consul de l'ambassade de la République de Corée au Sénégal, Seungmi Lee.

Regroupant en majorité des adolescentes sénégalaises et de ressortissantes de quelque pays d'Afrique, ce concours qui s'est déroulée, jeudi, a enregistré la participation de cinq équipes de deux membres chacun.

Les cinq équipes ont présenté aux membres du jury, cinq plats coréens préparés durant 90 minutes. Il s'agit entre autres, du mets dénommés "Kimbab", du "Bibimbap", du "Tteokbokki", du "Haemul kimchi jeon" et du "Jjimdak".

"Ce qui était particulièrement intéressant cette année, c'est le nombre croissant de personnes qui s'amusent à fusionner la cuisine sénégalaise et coréenne", a indiqué Mme Lee à des journalistes.

Elle a souligné que le riz, aliment de base dans les deux pays, est le point commun existant entre les cuisines coréenne et sénégalaise.

"La cuisine coréenne est un excellent vecteur pour faire connaître la culture et l'esprit de la Corée, nous espérons que cet évènement permettra de mieux comprendre et d'apprécier la Corée", a-t-elle fait valoir tout en évoquant la nécessité de continuer à présenter leur cuisine à travers diverses occasions.

"L'équipe participante qui a réalisé le +Bibimbap+, a présenté un petit peu le riz en donnant le concept de +Thiébou diène+, qui est le plat national sénégalais", a quant à lui, soutenu le président du jury, Taekyun Yang.

Par ailleurs premier secrétaire au niveau de l'ambassade de la République de Corée au Sénégal, M. Yang a souligné cet aspect innovant de mélange de deux cultures à travers un plat, qui selon lui, permet de resserrer davantage le lien entre les deux cultures.

Trois équipes ont été déclarées gagnantes de ce concours après la présentation des mets mijotés.

" (...) J'ai toujours essayé les cuisines coréennes à la maison, mais ce n'était pas la même chose. Mais au moins ici, le jour du concours avec tous les ingrédients authentiques de la Corée, j'ai pu faire les recettes", a pour sa part, déclaré, la représentante de l'équipe gagnante, Fatima Sow.

Cette restauratrice ayant présenté le "Jjimdak", a déclaré avoir ajouté le côté sénégalais, notamment, du "concombre" dans ce plat, ce qui leur a valu, selon elle, cette victoire.