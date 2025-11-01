Sénégal: Le département d'Oussouye se voit en modèle de transition écologique

Oussouye — Des élus locaux, acteurs communautaires et chefs coutumiers du département d'Oussouye veulent jeter les d'un futur agroécologique durable à l'horizon 2050, dans le cadre de la Dynamique territoriale pour une transition agroécologique locale (DyTAEL).

Ils se sont réunis jeudi pour concrétiser ce projet, fruit d'un long processus participatif porté par l'Université Assane Seck de Ziguinchor, en partenariat avec le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

L'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et le Conseil départemental d'Oussouye sont aussi parties prenantes de ce projet appuyé par le programme PRATAM (Patrimoine agroécologique de la Basse Casamance).

Selon Alexandre Badiane, chercheur postdoctoral au CIRAD et à l'Université Assane Seck, cette initiative marque "une étape charnière" pour l'avenir du département d'Oussouye.

"Nous sommes en train de traduire une vision commune en plan d'action concret. Cette démarche permet de rassembler les acteurs autour d'un même objectif : bâtir, pas à pas, l'Oussouye de 2050", a-t-il déclaré.

Le département d'Oussouye, reconnu pour ses pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, entend consolider son modèle ancestral fondé sur l'équilibre entre traditions et durabilité.

Pour Chérif Siaka Sembène Mané, sociologue à l'ISRA, dans ce département de Basse-Casamance, "la terre et les traditions parlent le même langage. L'agriculture responsable fait partie de l'ADN du territoire. La DyTAEL vient renforcer ce modèle et protéger les savoirs locaux face aux pratiques modernes".

Le coordinateur du programme PRATAM, Raphaël Belmin, a insisté sur l'importance d'une gouvernance participative dans la réussite de ce projet.

"La DyTAEL vise à fédérer tous les acteurs du territoire pour bâtir une gouvernance partagée. L'atelier d'Oussouye marque le passage d'une vision à l'action", a-t-il dit.

De son côté, Édouard Lambal, représentant du conseil départemental d'Oussouye, a réaffirmé l'engagement de la collectivité territoriale à accompagner la mise en oeuvre du processus.

"La DyTAEL appartient à tous les Oussouyois", a-t-il dit, ajoutant que le le conseil départemental s'est positionné pour structurer cette dynamique.

Les chefs coutumiers et les femmes productrices ont également salué l'esprit collectif de cette initiative.

Le chef coutumier Ibrahima Bouya Bassène a rappelé que la démarche "permet d'imaginer ensemble le futur, fidèle aux valeurs du terroir".

Siondene Diatta, présidente de la coopérative "Sénom Mawoungué", a souligné la contribution essentielle des femmes dans cette dynamique.

"Depuis toujours, nous protégeons l'environnement et gérons les ressources avec soin. La DyTAEL vient renforcer nos capacités et valoriser nos savoir-faire", a-t-elle indiqué.

Saluée par l'ensemble des participants, cette dynamique territoriale ambitionne de faire d'Oussouye un modèle national de transition agroécologique et de gouvernance locale durable à l'horizon 2050.