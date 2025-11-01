Sénégal: Ligue sénégalaise de football - les bancs de touches limités à sept officiels, 20 joueurs désormais autorisés

31 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé la réduction du nombre d'officiels sur les bancs de touche, désormais limité à sept au maximum contre neuf auparavant, afin de permettre l'augmentation de 18 à 20 du nombre de joueurs convoqués.

Selon un communiqué rendu public vendredi, "cette recomposition vise à augmenter le nombre de joueurs de 18 à 20, à offrir aux staffs techniques un plus large éventail de choix et à dégarnir la main courante pour une plus grande fluidité".

La LSFP rappelle que "les officiels autorisés à siéger sur les bancs de touche doivent être titulaires d'une licence délivrée par la Fédération sénégalaise de football".

L'instance invite les commissaires de match et les arbitres de réserve à "veiller à l'application stricte de la présente note".

La saison 2025-2026 du championnat de Ligue 1 sénégalaise débutera samedi à 17h par la rencontre opposant Teungueth FC, 11e du dernier exercice, à l'US Gorée, dauphin de l'ASC Jaraaf.

Le même jour à la même heure, Essamaye FC et AS Kaffrine seront opposés pour le démarrage de la Ligue 2.

