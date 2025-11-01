Sénégal: Un plan multisectoriel de renforcement des mesures préventives contre la Fièvre de la vallée du Rift présenté à Kolda

Kolda — La direction régionale de l'élevage de Kolda (sud), a présenté, vendredi, un plan multisectoriel de renforcement des mesures préventives contre la Fièvre de la vallée du Rift, dont des cas ont été confirmés à Saré Ndiogob, dans le département de Vélingara.

"Nous sommes ici à Sare Ndiogob, dans la commune de Kandiaye, avec l'équipe multisectorielle composée des services de l'élevage, de la santé humaine et de l'hygiène publique pour présenter un plan d'actions (...).", a dit le directeur régional de l'élevage, Dr Mamadou Lamine Diallo.

Il s'entretenait avec des journalistes au terme d'une mission préventive du comité régional de gestion des épidémies effectuée à Sare Ndiogob, une localité qui a récemment enregistré l'apparition de cas de Fièvre de la vallée du Rift chez des animaux.

"Nous avons jugé nécessaire de venir partager ce plan préventif multisectoriel, pour renforcer la sensibilisation contre la maladie, à la suite de la confirmation de cas chez des animaux", a-t-il expliqué.

"Nous sommes également venus pour rassurer les populations locales que toutes les dispositions sont prises pour prendre en charge ces cas confirmés", a ajouté Dr Mamadou Lamine Diallo.

Il a assuré que des actions de prévention et de traitement des cas sont prévues dans le cadre du plan d'actions de réduction des risques de propagation de la maladie.

"Nous allons dérouler des actions prévues dans ce plan. Le service régional de l'élevage procédera aussi à la pulvérisation des troupeaux voisins, et des vaccinations seront faites", a indiqué, Dr Diallo.

Il recommande aux populations d'éviter les contacts avec la viande d'animaux infectés et de procéder également à la pasteurisation du lait.

Il a indiqué que l'accent sera mis dans la sensibilisation sur l'adoption de bonnes pratiques face à la maladie, même "si nous n'avons pas encore eu de cas humains".

Les services en charge de la santé humaine, animale, et de l'environnement, de la région de Kolda, sont en alerte, depuis la confirmation des premiers cas de Fièvre de la vallée du Rift, apparus, à Sare Ndiogob, un village de la commune de Kandiaye, département de Vélingara.