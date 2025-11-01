Sénégal: Bignona - L'ANRAC va construite une école et un CEM à Djinéa Djilacounda et Niallé

Djinéa Djilacounda (Bignona) — L'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC) annonce le démarrage imminent des travaux de construction d'une école primaire à Djinéa Djilacounda et d'un collège à Niallé, dans le département de Bignona (sud).

Selon le directeur général de l'ANRAC, Iba Sané, ce projet sera mis en oeuvre par l'ANRAC, de concert avec la Fondation Holland, dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance.

L'école primaire de Djinéa Djilacounda, fermée depuis 2022 en raison notamment du déplacement des populations en lien avec le conflit en Casamance, sera dotée de six salles de classe, d'un bloc administratif, d'un point d'eau, de sanitaires et d'un mur de clôture, a précisé M. Sané.

"Tout sera fait pour que les enfants puissent à nouveau étudier dans leur propre village", a-t-il assuré, jeudi, lors d'un déplacement dans cette zone.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La délégation de l'ANRAC et de la Fondation Holland s'est aussi rendu à Niallé, dont le collège d'enseignement moyen fonctionne partiellement avec des abris provisoires.

La Fondation Holland va financer l'extension et la réhabilitation complète de l'établissement en y construisant six nouvelles salles, un logement pour les enseignants, des latrines. Le CEM de Niallé sera aussi doté de panneaux solaires.

Selon la coordonnatrice de la Fondation Holland, Henriette Sonko, "ces écoles symbolisent la volonté de redonner espoir aux enfants et de consolider la paix en Casamance".

Le maire de Djibidione, Lamine Kabirou Diémé, et le représentant du conseil départemental de Bignona, ont salué cette initiative et promis d'accompagner l'ANRAC et la Fondation Holland pour promouvoir un enseignement de qualité dans ces villages.

Les populations de Djinéa Djilacounda et de Niallé ont exprimé leur satisfaction, estimant que ce projet illustre la mise en oeuvre concrète du Plan Diomaye pour la Casamance, initié par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"Bâtir une école, c'est redonner vie à tout un village", a résumé le directeur de l'ANRAC, soulignant que ces investissements marquent une étape importante dans la reconstruction des zones longtemps fragilisées par le conflit.

Le Plan Diomaye pour la Casamance est un programme gouvernemental doté d'un financement de quelque 53 milliards de francs CFA.

Il consiste en 22 mesures destinées à accompagner le retour des populations déplacées par le conflit dans cette région.

Le Plan Diomaye pour la Casamance est aussi censé relancer les activités économiques dans la région sud du pays, avec le retour progressif de la paix dans cette partie du pays.