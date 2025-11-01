Sénégal: Ligue 2 - L'affiche Essamaye FC-AS Kaffrine en ouverture de la saison

Dakar — La rencontre devant opposer Essamaye FC à l'AS Kaffrine, samedi, au stade Aline Sitoë Diatta, va marquer le démarrage de la nouvelle saison de Ligue 2 sénégalaise.

Le champion de la phase aller de la saison dernière, Essamaye FC, a raté de peu l'accession au sein de l'élite.

Les Ziguinchorois reçoivent en ouverture l'AS Kaffrine, pour sa deuxième saison en Ligue 2.

Les protégés de l'entraîneur Amadou Fall Hann vont essayer de rééditer leur belle prestation de la saison dernière en commençant par une victoire à domicile. Mais l'équipe de Kaffrine nourrit aussi l'ambition de jouer les premiers rôles cette saison.

La première journée de Ligue 2 va se poursuivre dimanche avec des affiches qui s'annoncent disputées, avec le Port autonome de Dakar et Guelewars FC de Fatick qui vont recevoir respectivement Diambars et l'AS Douanes.

Voici le programme de la 1ère journée de Ligue 2 :

- Samedi au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor : Essamaye FC-AS Kaffrine

- Dimanche au stade Lamine Gueye de Kaolack :

AS Saloum-Amitie FC

- Dimanche au stade Maniang Soumaré de Thiès : Thiès FC-Étoile Lusitana

- Dimanche au stade Massène Sène de Fatick : Guelewars FC-AS Douanes

- Stade municipal de Mbao : Port-Diambars

- Stade municipal des HLM: NGB-Jamono de Fatick

- Stade Birane Ly des Parcelles Assainies : OSLO-AS Ndiambour

- Stade de Bambey : AS Bambey-DUC