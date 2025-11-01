Sénégal: Mondiaux 2025 - Mouhamadou Mansour Lô termine cinquième de sa catégorie (-68 kg)

Dakar — Le Sénégalais Mouhamadou Mansour Lô a pris la cinquième place des Championnats du monde de taekwondo 2025 à Wuxi (Chine), dans la catégorie des moins 68 kg, après sa défaite en quarts de finale face au Thaïlandais Banlung Tubtimdang.

Le capitaine de l'équipe nationale avait réalisé un bon parcours avec des victoires contre le Britannique Matthew Howell, l'Azerbaïdjanais Riyad Shiraliyev et l'Espagnol Joan Jorquera Cala, avant de s'incliner en quarts.

Lô confirme sa belle saison, déjà marquée par trois médailles d'or aux Opens d'Estonie (avril), du Luxembourg (juin) et de Suisse (septembre).

Onze athlètes sénégalais participent à ces Mondiaux, dont sept hommes et quatre femmes. Chez les hommes, le Sénégal est représenté par Abdoul Bakhy Thiam (-80 kg), Souleymane Ndoye (-54 kg), Bocar Diop (-63 kg), Seydina Limamou Laye Lèye (+87 kg), Fadilou Guèye (-58 kg), Mouhamadou Mansour Lô (-68 kg) et Cheikhouna Seck (-74 kg).

Ndèye Ngoné Fall (-64 kg), Mame Diarra Bousso Loum (-49 kg), Ndèye Maty Sarr (-57 kg) et Yacine Diaw (-62 kg) sont les représentantes sénégalaises à ces Mondiaux de taekwondo.

Après six jours de compétition, dix d'entre eux ont été éliminés.

Parmi les autres belles performances sénégalaises, figurent celle de Bocar Diop (-63 kg) qui s'est hissé jusqu'en huitième de finale avant de perdre face au Kazakhstanais Samirkhon Ababakirov, signant la meilleure performance sénégalaise avant son capitaine, Mouhamadou Mansour Lô.

L'Afrique s'est illustrée lors de ces championnats à Wuxi grâce aux belles performances de ses représentants.

L'Égyptien Seif Eissa a décroché la médaille d'or dans la catégorie des -74 kg. Le Tunisien de 23 ans, Mohamed Khalil Jendoubi, vice-champion olympique en 2021 à Tokyo et médaillé de bronze à Paris, a lui aussi remporté l'or dans la catégorie des -58 kg. Sa compatriote âgée de 17 ans, Wafa Masghouni, est aussi médaillée d'or dans la catégorie des moins de 62 kg.

Enfin, l'Ivoirienne Kimi Laurene Ossin a obtenu la médaille d'argent dans la catégorie des -73 kg.