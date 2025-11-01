Sénégal: À Saint-Louis, l'OLAC acquiert une pelle amphibie pour améliorer la qualité de l'eau de consommation

Saint-Louis — L'Office des lacs et cours d'eau (OLAC), a acquis une pelle amphibie pour limiter la prolifération des plantes aquatiques envahissantes de la Réserve d'eau douce du village de Bango en vue d'améliorer la qualité de l'eau de consommation fournie aux populations locales, a-t-on appris, de sa directrice générale, Diary Sow.

"Depuis quelques années, nous constatons la prolifération de plantes aquatiques comme le typha dans la Réserve d'eau douce de Bango, dégradant ainsi la qualité de l'eau, et les activités comme la pêche et l'agriculture", a dit Mme Sow, à l'issue de la cérémonie de réception de cet engin acquis à partir du budget d'investissement de cette société publique.

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, les autorités municipales de Saint-Louis et des chefs de quartier du village de Bango ont pris part à cette cérémonie.

"L'OLAC s'appuyait sur des entreprises privées pour enlever les plantes aquatiques envahissantes de cette réserve d'eau douce", a-t-elle rappelé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a souligné que cette pelle amphibie peut, au-delà des travaux de faucardage des plantes envahissantes, réaliser d'autres travaux, au niveau de ce cours d'eau.

Diary Sow a indiqué également que l'OLAC, a développé en plus de la lutte de mécanique contre les plantes aquatiques envahissantes, d'autres formes de lutte contre ces espèces, dans le cadre d'un projet avec les Pays-Bas.

Le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a félicité la directrice générale de l'OLAC pour l'acquisition de cette pelle amphibie qui, " va soulager les populations de Bango et de Saint-Louis, parfois confrontées à des problèmes de qualité de l'eau de consommation issue de cette réserve d'eau douce de Bango".

L'adjointe au maire de Saint-Louis, Aïda Mbaye Dieng, dit avoir mené ces dernières années un combat pour la qualité de l'eau fournie aux populations.