Afrique: Quinze à 20 pays seront représentés à la 33e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain

Dakar — Quinze à 20 pays d'Afrique seront représentés à la célébration de la 33e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain prévue du 7 au 11 novembre 2025, à Dakar, a-t-on appris, vendredi, du président de l'Association des écrivains du Sénégal (AES), Abdoulaye Fodé Ndione.

"Entre 15 et 20 pays enverront des délégations", a-t-il dit lors d'une conférence de presse consacrée à la préparation de cet évènement.

"Littérature et écritures plurielles" est le thème des travaux de la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain, selon M. Ndione.

Il assure que 95 % des invités ont confirmé leur présence à cet évènement dédié à la promotion de la littérature africaine et à la résolution des problèmes auxquels les écrivains du continent sont confrontés : les obstacles à l'édition, le manque d'infrastructures de vulgarisation de la lecture, etc.

La République démocratique du Congo (RDC) est l"'invitée d'honneur" de l'évènement, selon Abdoulaye Fodé Ndione.

Il affirme que Mamadou Tangara, le représentant de l'Union africaine au Sahel, chef de la mission de ladite organisation au Mali et ancien ministre gambien des Affaires étrangères, est le parrain de la 33e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain.

Une conférence sur "l'oralité et les écrits de l'écrivain malien Amadou Hampâté Bâ" (1901-1991) sera donnée par sa fille Roukiatou Hampâté Bâ, lors de cette célébration.

"Nous espérons la présence de la ministre congolaise de la Culture, des Arts et du Patrimoine de la République démocratique du Congo, qui a confirmé sa présence à Dakar. C'est une poétesse. Elle est également la présidente d'une association d'écrivains", a dit M. Ndione.

Il annonce aussi la participation, à la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain, de l'ambassadeur de la RDC au Sénégal.

Cette année, aucune distinction ne sera remise, selon le secrétaire général de l'AES, Djibril Diallo Falémé. "Parce que c'est une année de reprise de cette célébration, il faut s'en arrêter à ce qui est nécessaire", a-t-il expliqué.