Sénégal: Ngaye Meckhé - L'usine de cordonnerie devrait être inaugurée d'ici au premier trimestre de 2026, selon le maire

Ngaye Meckhé — L'usine de cordonnerie de Ngaye Meckhé (ouest), un important projet industriel de cette ville, devrait être inaugurée d'ici au premier trimestre de l'année prochaine, a annoncé à l'APS son maire, Magatte Wade.

"Le démarrage effectif de la cordonnerie reste tributaire de la disponibilité des autorités [...] Le mois de décembre étant très chargé pour le gouvernement, il envisageable que l'inauguration de l'usine ait lieu au cours du premier trimestre de l'année 2026", a affirmé M. Wade dans un entretien avec l'APS.

Moussa Tine, un technicien employé par l'Agence nationale de la maison de l'outil (ANAMO), a dit à l'APS, jeudi, qu'il procédait au "démarrage" des machines de cette cordonnerie, un projet phare du conseil municipal de Ngaye Meckhé.

La qualité de la filière cuirs et peaux de cette ville l'a rendue célèbre.

"J'assure en même temps la formation de jeunes de Ngaye Meckhé, afin qu'ils puissent assurer le suivi et la réparation des équipements en cas de panne", a dit M. Tine.

Cette formation va durer cinq à six jours, selon lui.

"Cette usine sera une preuve de la capacité de Ngaye Meckhé à se positionner en champion national de la filière cuirs et peaux", a assuré le technicien de l'ANAMO.

Un centre de formation aux métiers du cuir, un centre d'incubation des entrepreneurs de cette filière et une maison de l'outil seront construits dans cette ville, selon son maire.

Magatte Wade annonce aussi l'installation de quelque 500 ateliers de cordonnerie et l'aménagement d'un site artisanal de production et de commercialisation des produits dérivés des cuirs et peaux (chaussures, sacs, etc.).