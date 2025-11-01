Sénégal: Valorisation des produits locaux - La DER/FJ inaugure deux espaces de services à Dioghére et à Kamounda

Sédhiou — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a procédé à l'inauguration de deux espaces de services à Dioghére et à Kamounda, dans la commune de Sansamba (Sédhiou, sud), destinés à la valorisation et la transformation des produits locaux, a constaté l'APS.

"Ces espaces ne sont pas de simples infrastructures. Ce sont des leviers de transformation sociale, économique et culturelle", a souligné Aïda Mbodj, la Délégué générale de la DER/FJ lors de la cérémonie d'inauguration du nouvel espace service à Dioghére.

Au-delà de l'accès aux équipements, a-t-elle expliqué, les femmes bénéficiaires seront accompagnées dans la gestion, la commercialisation et la structuration de leurs activités, avec des formations prévues en entrepreneuriat, en gestion financière et en marketing local.

Pour Aïda Mbodj, cette initiative traduit l'engagement de la DER/FJ à soutenir l'économie circulaire et durable, en plaçant les femmes rurales au coeur du développement local.

"Ce site de Dioghére n'est qu'un maillon d'un projet plus vaste de cinq espaces similaires qui ont été implantés dans la région de Sédhiou, pour un investissement global de 50 millions de francs CFA", a-t-elle fait savoir.

Ainsi, chaque site est conçu pour impacter directement au moins 100 bénéficiaires, avec des retombées positives sur les familles et les communautés environnantes.

D'un coût estimé à plus de 10 millions de francs CFA, cette infrastructure moderne s'inscrit dans le programme national "Ak DER, Thiono Diekhna" et vise à renforcer la chaîne de valeur des produits locaux tout en facilitant leur transformation et leur commercialisation.

L'espace est doté de matériels essentiels à la transformation agroalimentaire composés notamment d'un moulin à mil, d'une décortiqueuse, d'une batteuse, d'une boutique de vente des produits locaux, d'un tricycle pour le transport des marchandises.

Ces équipements permettent de réduire la pénibilité du travail des femmes, souvent contraintes de parcourir de longues distances pour accéder à des unités de transformation.

Le matériel favorise également une meilleure valorisation des productions locales, notamment céréalières et horticoles, selon la DER.

Le maire de Sansamba, Ousmane Badji a, pour sa part, salué "une réalisation exemplaire au service des femmes et des jeunes", tout en appelant les bénéficiaires à "une utilisation responsable et collective des équipements".

Il a plaidé pour un renforcement de la coopération avec la DER/FJ dans les domaines de la pêche, de l'élevage et de l'agriculture, afin de répondre aux besoins locaux en matière d'emploi et de revenus.

Le sous-préfet de Sédhiou, Modou Guèye, a félicité la DER/FJ pour "cette première initiative d'envergure accueillie par la commune".

Il a assuré du soutien constant de l'administration territoriale à la mise en oeuvre du programme "Ak DER Thiono Diekhna", dont les cinq sites concernent les localités de Kambounda, Frankounda, Dar es Salaam, Pakao et Tabana (commune de Bambali).