Sénégal: Ziguinchor - L'hôpital de la Paix inaugure un forage destiné à l'approvisionnement de ses services en eau

31 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — L'hôpital de la Paix de Ziguinchor (sud) a inauguré, vendredi, un ouvrage destiné à l'approvisionnement en eau de ses services.

Le nouveau forage a un débit de 50 mètres cubes par heure, a indiqué la direction de l'établissement de santé, estimant que sa construction et ses équipements ont coûté 45 millions de francs CFA.

La construction du forage est "un véritable soulagement" pour l'hôpital de la Paix, qui est confronté à des charges élevées pour satisfaire ses besoins en eau, s'est réjoui son directeur, Assane Dramé.

"C'est un joyau qui va nous permettre de réduire nos dépenses et d'assurer la continuité de l'approvisionnement en eau", a dit M. Dramé lors de la cérémonie d'inauguration de l'ouvrage hydraulique.

Il espère que le forage va contribuer à l'amélioration de la qualité des soins.

"Lorsque surviennent des coupures d'électricité ou d'eau, nos services sont fortement impactés. Ce forage assure la sécurité de l'approvisionnement en eau de l'hôpital. C'est indispensable", a poursuivi Assane Dramé.

Selon lui, l'ouvrage a été acquis avec l'aide de l'organisation humanitaire koweïtienne Direct Aid, un partenaire de l'établissement de santé.

M. Dramé rappelle que cette organisation a déjà participé à la rénovation de la mosquée de l'hôpital.

"Nous la remercions pour ce soutien permanent et espérons réaliser ensemble d'autres projets, au bénéfice de l'hôpital et des usagers de ses services", a-t-il dit.

Même s'il est destiné à l'établissement de santé, le forage peut approvisionner en eau les quartiers voisins, selon Assane Dramé.

