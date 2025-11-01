Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - Trois cas enregistrés à Diourbel chez les animaux

Diourbel — Trois cas de fièvre de la vallée du Rift (FVR) ont été enregistrés chez la population animale dans la région de Diourbel (centre), dont deux dans le département de Bambey et un dans la commune de Diourbel, a appris l'APS de source sanitaire.

Le premier cas a été détecté sur une chèvre dans un enclos, au quartier Keur Goumak, dans la commune de Diourbel.

Dans le département de Bambey, la maladie a été découverte sur deux chèvres au village de Ngandeck, une localité de l'arrondissement de Ngoye.

"Depuis la détection de la maladie chez la population animale dans la région, nous avons renforcé les mesures de prévention", a indiqué Dr Fatimata Marie Konaté, médecin-chef du Bureau régional de l'immunisation et de la surveillance épidémiologique (BRISE) à la Direction régionale de la santé de Diourbel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a précisé que les équipes sanitaires sont déployées sur le terrain pour effectuer des prélèvements visant à confirmer ou infirmer d'éventuels cas humains.

"Pour le moment, aucun cas humain n'a encore été confirmé dans la région", a-t-elle ajouté, en attendant les résultats des analyses.

Dr Konaté a invité les populations à adopter des comportements préventifs, notamment à dormir sous une moustiquaire, à bien cuire la viande et à manipuler les produits animaux avec prudence.

Le bulletin du jour du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait état de 29 décès sur les 363 cas de la fièvre de la vallée du Rift enregistrés dans huit régions du pays.