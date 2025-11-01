Sénégal: Iba Der Thiam, un 'universitaire fondamental', selon un historien

Dakar — Le professeur Iba Der Thiam, agrégé de l'université et docteur d'Etat en histoire, est "un universitaire fondamental" qui a pu mener une brillante carrière universitaire, parallèlement à vie syndicale et politique bien remplie, a affirmé l'historien sénégalais Omar Guèye qui le considère comme un universitaire fondamental.

"C'est le domaine où, sans doute, il fait le mieux l'unanimité. Agrégé de l'université et docteur d'Etat en Histoire, il tenait à son titre de +professeur+ qu'il méritait", a-t-il dit dans une tribune qu'il a consacrée à Iba der Thiam, universitaire, syndicaliste et homme politique sénégalais rappelé à Dieu le 31 octobre 2020.

"De moniteur à professeur des universités, agrégé d'Histoire, il a gravi tous les échelons de l'Education nationale", a fait valoir l'enseignant-chercheur en Histoire moderne et contemporaine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Selon Omar Guèye, le défunt a dispensé des enseignements à plusieurs générations de Sénégalais, encadré de nombreuses thèses d'Histoire et des mémoires de recherche à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dont les auteurs ont intégré les universités, aussi bien au Sénégal qu'ailleurs.

"Il fut également un éminent +diplomate universitaire+ en tant que membre du Conseil Exécutif de l'Unesco (l'Organisation des Nations unies pour l'Education, les Sciences et la Culture) au compte de laquelle il mena de multiples études et missions au service de l'humanité", signale-t-il.

Omar Guèye affirme que l'ancien ministre de l'Education nationale a contribué ainsi aux huit volumes de la collection "Histoire générale de l'Afrique" de l'UNESCO.

Il a aussi occupé les postes de secrétaire général de l'Association panafricaine des historiens (APH) et de vice-président de l'Association sénégalaise des professeurs d'histoire et de géographie (ASPHG).

En dépit de la richesse de ses bibliographie et biographie, ainsi que de ses nombreuses distinctions scientifiques et honorifiques, "l'homme se voulait humble".

"Malgré sa notoriété, il traitait tous ses anciens étudiants ou élèves, en égaux, en collègues, ce qui n'autorisait pas non plus ces derniers à l'appeler par son nom, par respect, mais plutôt celui par lequel il a toujours été appelé : Professeur", renseigne l'enseignant-chercheur.

Le décrivant comme "un homme méticuleux, engagé, pieux et d'une grande bonté", l'historien Oumar Guèye indique que Iba Der Thiam est "resté fidèle" à son tempérament qu'il mit au service de son dernier gros projet entamé au crépuscule de sa vie, à savoir l'écriture de "L'Histoire générale du Sénégal".

"Il y aurait consacré toute sa vie et son énergie, cela ne suffirait pas", dit-M. Guèye

A l'en croire, "il a [...] accompli sa part de la mission pour l'honneur de son pays à qui il a tout donné et consacré tant d'amour, jusqu'à son dernier souffle".

Pour Omar Guèye, "ce n'est que justice si une institution universitaire porte son nom, lui qui avait auparavant rebaptisé les écoles sénégalaises au profit de personnalités représentatives de la Nation".

"L'Université Iba Der Thiam-UIDT, inaugurée en 2023, est un ultime hommage, de façon symbolique dans la ville de Thiès, carrefour africain et témoin de tant d'événements historiques, à laquelle il a consacré plusieurs travaux et publications".

"À l'instar de sa vie bien remplie, son oeuvre ainsi immortalisée rend compte du sens de sa vie entière de passion pour l'humain dédiée à des combats multiples, à l'Histoire, à l'Afrique et aux Africains. Cet éminent Africain mérite respect !", conclut l'historien.