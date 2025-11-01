Sénégal: L'axe Mboro-Diogo - Un nouvel élan pour les Niayes et l'agriculture sénégalaise

Le projet de réhabilitation et de revêtement de l'axe Mboro-Diogo avance à grands pas. Sur le terrain, les équipes de l'AGEROUTE multiplient les efforts pour concrétiser cette infrastructure stratégique, inscrite dans le Projet d'Amélioration de la Collectivité des Zones Agricoles du Nord et du Centre (PCZA).

Cette initiative, portée par le Ministère des Infrastructures, vise à renforcer la mobilité des populations et à désenclaver des zones agricoles à fort potentiel, notamment celles des Niayes, véritable grenier maraîcher du Sénégal.

Une réponse concrète aux besoins de connectivité rurale

Au-delà du simple aménagement routier, le projet Mboro-Diogo marque une étape décisive dans l'amélioration de la connectivité locale. Il facilitera la circulation des biens et des personnes, tout en valorisant le potentiel agricole de cette zone dynamique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'amélioration des infrastructures routières permettra un accès plus rapide aux marchés, aux services essentiels et aux zones de production, contribuant ainsi à la compétitivité des exploitations agricoles et à la fluidité des échanges commerciaux.

Un levier pour la croissance et le bien-être local

Ce chantier s'inscrit dans une démarche de développement inclusif et durable. En réduisant les coûts de transport et en renforçant les échanges économiques, il créera de nouvelles opportunités pour les producteurs, les commerçants et les communautés riveraines.

Les retombées attendues vont bien au-delà du secteur agricole : elles toucheront l'ensemble de l'économie locale en stimulant les investissements et en améliorant les conditions de vie des habitants.

Le Ministère des Infrastructures, à travers l'AGEROUTE, place ce projet dans la continuité de la vision d'un Sénégal plus accessible, plus productif et plus équitable. En reliant les zones rurales aux pôles de consommation et de transformation, l'État entend bâtir une économie territoriale plus équilibrée et inclusive.