Sénégal: Ndeye Mariama Diop et Ndeye Khady Kristall Coumbassa - deux génies créatrices de la mascotte Ayo

L'une a réalisé le dessin de la mascotte Ayo tandis que l'autre est créatrice du nom pour les Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Ndeye Mariama Diop et Ndeye Khady Kristall Coumbassa issues respectivement de l'Inspection d'Académie de Saint-Louis et de celle de Pikine Guédiawaye, font la fierté nationale et sont symboles du génie scolaire sénégalais.

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, accompagné du Premier ministre Ousmane Sonko, a présidé le vendredi 31 octobre 2025 au Grand Théâtre national de Dakar la cérémonie officielle de révélation de la mascotte des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Un moment historique pour le Sénégal et pour toute l'Afrique.

Au coeur de cette célébration, deux jeunes filles symbolisent la créativité, le talent et l'excellence éducative sénégalaise. Il s'agit de Ndeye Mariama Diop, élève à l'Inspection d'Académie de Saint-Louis, auteure du dessin de la mascotte. Mais aussi, de Ndeye Khady Kristall Coumbassa, issue de l'Académie de Pikine-Guediawaye, qui est à l'origine de la création du nom de la mascotte.

« Le ministère de l'Éducation nationale félicite chaleureusement ces jeunes talents ainsi que tous les élèves participants issus des 14 régions du pays, mobilisés dans le cadre de ce grand concours national organisé en parfaite coordination avec les Inspecteurs d'Académie », se réjouit la tutelle à travers une note publiée à cette occasion.

Pour le ministère, cette « belle réussite » illustre la puissance du lien entre éducation, sport et culture. Mais aussi, la vision d'un système éducatif sénégalais « ouvert, créatif et ancré » dans les valeurs nationales.