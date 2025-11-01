Sénégal: La Mairie de Khombole dématérialise les actes d'état civil

31 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Maire de Khombole annonce que la commune adopte désormais la dématérialisation des actes d'état civil.

Sur Facebook, le maire Magueye Boye informe que cette initiative s'inscrit dans le « New Deal Technologique », une stratégie visant à rapprocher davantage l'administration des citoyens tout en exploitant les opportunités offertes par le numérique.

Ainsi, les habitants de Khombole peuvent obtenir leurs actes de naissance, de mariage ou de décès sans se rendre à la mairie.

La procédure, entièrement à distance, est la suivante:

-Envoi de la demande : les citoyens transmettent leurs informations via WhatsApp au +221 78 121 06 18 ou par e-mail à responsablequalitemairie@gmail.com.

-Paiement : les frais sont réglés via Wave ou Orange Money sur le même numéro, avant l'envoi de la preuve de paiement.

