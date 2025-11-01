Sénégal: Fièvre de la Vallée du Rift et Mpox - Découvrez le point du jour

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié ce vendredi un nouveau point de situation sur les épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox.

Cinq nouveaux cas de Fièvre de la Vallée du Rift et un décès enregistré

À la date du 30 octobre 2025, le Sénégal a enregistré 5 nouveaux cas positifs de Fièvre de la Vallée du Rift et 1 nouveau décès. Depuis le début de l'épidémie, 363 cas confirmés ont été recensés, dont 29 décès et 291 guérisons.

La région de Saint-Louis reste la plus touchée avec 280 cas, notamment dans les districts de Richard-Toll (133 cas), Saint-Louis (73 cas), Podor (32 cas) et Dagana (32 cas). Les autres régions concernées sont :

Matam : 23 cas

Louga : 18 cas

Fatick : 15 cas

Kaolack : 14 cas

Dakar : 9 cas

Thiès : 2 cas

Tambacounda : 2 cas

Mpox : 7 cas confirmés, 2 cas probables à Dakar

Concernant l'épidémie de Mpox, le ministère a signalé 7 cas confirmés et 2 cas probables, tous localisés dans la région de Dakar.

Depuis la détection du premier cas le 22 août 2025, 8 personnes ont été guéries et aucun décès n'a été enregistré.