Sénégal: Fièvre de la Vallée du Rift et Mpox - Découvrez le point du jour

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié ce vendredi un nouveau point de situation sur les épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox.
Cinq nouveaux cas de Fièvre de la Vallée du Rift et un décès enregistré
À la date du 30 octobre 2025, le Sénégal a enregistré 5 nouveaux cas positifs de Fièvre de la Vallée du Rift et 1 nouveau décès. Depuis le début de l'épidémie, 363 cas confirmés ont été recensés, dont 29 décès et 291 guérisons.
La région de Saint-Louis reste la plus touchée avec 280 cas, notamment dans les districts de Richard-Toll (133 cas), Saint-Louis (73 cas), Podor (32 cas) et Dagana (32 cas). Les autres régions concernées sont :
Matam : 23 cas
Louga : 18 cas
Fatick : 15 cas
Kaolack : 14 cas
Dakar : 9 cas
Thiès : 2 cas
Tambacounda : 2 cas
Mpox : 7 cas confirmés, 2 cas probables à Dakar
Concernant l'épidémie de Mpox, le ministère a signalé 7 cas confirmés et 2 cas probables, tous localisés dans la région de Dakar.
Depuis la détection du premier cas le 22 août 2025, 8 personnes ont été guéries et aucun décès n'a été enregistré.