Sénégal: La solidarité féminine, meilleure arme pour lutter contre les cancers

La cellule genre et l'Association des femmes du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ont apporté leur contribution à la lutte contre les cancers féminins.

Elles ont profité d'une journée de sensibilisation et de dépistage des cancers, à la sphère ministérielle Habib Thiam, à Diamnadio, pour encourager les femmes à des dépistages réguliers, mais aussi pour apporter des soutiens aux victimes.

L'émotion était au rendez-vous lors du lancement, le mercredi 29 octobre, des deux journées de sensibilisation et de dépistage des cancers organisé par l'amicale des femmes du ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement, en partenariat avec la cellule genre et équité. Une centaine de femmes ont pu être dépistées durant ces deux jours. Lors d'un panel organisé par la Lisca, l'émotion était palpable : des participantes n'ont pu retenir leurs larmes face à des témoignages poignants.

Ces récits ont suscité une vive prise de conscience quant aux ravages des différents cancers et ont souligné la nécessité de militer pour un accompagnement global des victimes par les structures étatiques. Toutes les intervenantes ont également insisté sur l'importance d'une mobilisation et d'une collecte de fonds pour faire reculer la maladie. Le directeur de cabinet, Salmone Fall, présent à la rencontre, a vivement encouragé les associations féminines à adopter une approche plus inclusive dans leur combat contre le cancer. Il a notamment insisté sur la nécessité d'impliquer les hommes dans la sensibilisation et la communication. « Il est important d'associer les hommes à la communication, à la sensibilisation, face à ces fléaux qui portent atteinte au bien-être des femmes.

Il est important que les hommes soient au fait pour jouer leur rôle d'accompagnement. Cela aidera à renforcer l'aspect préventif et curatif de ces maladies », a-t-il affirmé. Salmone Fall a également souligné la volonté de son ministère d'aller au-delà de sa mission principale (l'accès à l'eau et à l'assainissement). Ce geste traduit, selon lui, un engagement fort à promouvoir la santé, le bien-être et l'épanouissement de son personnel, et en particulier des femmes, qu'il considère comme un pilier incontournable de la société.