Sénégal: LONASE - Une taxe de 20 % sera prélevée sur les gains à partir de novembre

C'est une petite révolution dans le monde des jeux au Sénégal. À compter du 1er novembre 2025, les parieurs qui décrochent le jackpot à la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) devront céder une part de 20 % de leurs gains à l'État.

Une mesure rendue officielle ce vendredi à travers un communiqué de la direction générale, en application de la loi n°17/2025. Cette disposition fiscale s'appliquera d'abord au réseau de vente physique, avant d'être étendue au canal digital dès la mi-novembre. L'objectif est d'inscrire le secteur des jeux de hasard dans une logique de contribution citoyenne au développement national, selon les termes du communiqué.

Une nouvelle ère pour le secteur des jeux

Cette taxe, perçue sur les gains des parieurs, marque un tournant dans la régulation d'un secteur en pleine expansion. En effet, la LONASE multiplie ces dernières années les canaux de jeux - notamment numériques - qui attirent une clientèle jeune et dynamique. Mais avec cette réforme, l'État entend désormais associer les joueurs à l'effort de développement, en transformant chaque gain en un acte de participation à la solidarité nationale. Ainsi, « cette mesure initiée par l'État s'inscrit dans une logique de contribution citoyenne », souligne la LONASE.