Sénégal: CNG - Le mandat de Malick Ngom prolongé, l'AG élective fixée au 27 décembre

Alors que son mandat d'un an arrive à expiration, le président du Comité national de gestion (Cng) de la lutte, Malick Ngom, obtient le feu vert du ministère des Sports pour poursuivre ses activités jusqu'à l'installation officielle de la future Fédération sénégalaise de lutte (Fsl). La date du 27 décembre est retenue pour l'assemblée générale élective.

Le président du Cng de la lutte, Malick Ngom, arrive, ce vendredi 31 octobre 2025, au terme de son mandat d'un an. Nommé le 31 octobre 2024 par la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, l'arbitre international avait pour mission de préparer la mise en place de la Fédération sénégalaise de lutte (Fsl) et d'assurer la transition vers une gouvernance fédérale stable et autonome. Mais le processus n'a pas connu la célérité souhaitée. Des retards ont été enregistrés, suivis de la suspension du processus électoral le 12 septembre dernier. Pour éviter toute rupture institutionnelle, la ministre Khady Diène Gaye a adressé hier une lettre-circulaire autorisant le Cng à poursuivre ses activités jusqu'à l'installation du futur bureau fédéral.

Cette décision permet d'assurer la continuité des affaires courantes et de finaliser la transition dans un climat apaisé. Selon le nouveau chronogramme validé par le ministère des Sports, les opérations électorales ont repris le 24 octobre. L'Assemblée générale élective, moment décisif de ce processus, est fixée au samedi 27 décembre 2025, à 9 heures, au stade Léopold Sédar Senghor. Ce rendez-vous marquera l'aboutissement d'une longue phase transitoire et ouvrira une ère nouvelle pour la lutte sénégalaise, appelée à disposer enfin de sa propre Fédération nationale. Le procès-verbal définitif de l'Ag sera publié le mardi 30 décembre, selon toujours la note du ministère des Sports.