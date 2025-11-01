Sénégal: LSFP-1ère journée - La chasse au trône du Jaraaf démarre ce week-end !

Le championnat professionnel de Ligue 1 reprend ses droits ce week-end sur l'ensemble du territoire national. Champion en titre, le Jaraaf de Dakar, sera particulièrement attendu tout comme Teungueth Fc. Mais ils ne seront pas les seuls candidats au titre, car la saison dernière a révélé des équipes qui, pour des raisons différentes, ont lâché prise en toute fin de saison.

L'exercice 2025 avait été particulièrement disputé et le Jaraaf n'avait été sacré champion du Sénégal qu'à l'issue de la 30e et dernière journée. La faute à une équipe goréenne accrocheuse jusqu'au bout et à des prétendants aux dents longues (Génération Foot, Us Ouakam, Wally Daan ou encore Ajel). On peut alors légitimement espérer que celle qui débute ce week-end sera tout aussi relevée. Teungueth Fc sera à l'honneur pour le match d'ouverture de la saison 2025-2026 avec une confrontation, ce samedi 1er novembre, avec l'Us Gorée. Le club rufisquois, sacré deux fois (2021 et 2024) s'est considérablement renforcé durant l'intersaison et la présence sur le banc de l'expérimenté Malick Daf lui confère un statut légitime de concurrent direct pour le titre.

Il faudra tout de même bien commencer face à l'Us Gorée qui, l'année dernière, était à deux doigts d'inscrire son nom au palmarès pour la 5e fois (1978, 1981, 1984, 2016). L'Us Gorée est une équipe explosive, mais aussi capable du meilleur comme du pire. Si l'on regarde ses résultats sur les dernières saisons, on peut considérer que son parcours qui l'avait mené à la 2e position était accidentel. Mais il n'en est rien, car la saison dernière avait constitué un nouveau départ pour le club insulaire. En témoigne la signature d'Aly Maal, celui-là même qui avait conduit le club à son dernier sacre en 2016 et qui sera encore aux manettes. Le lendemain, l'Asc Hlm ira défier le Jaraaf dans une rencontre très déséquilibrée sur le papier.

Hlm doit sa présence en Ligue 1 à une meilleure différence de buts qu'Oslo (-9 contre -16) et il ne serait pas aisé pour le club de revivre pareille parcours. L'As Pikine, engluée en milieu de tableau en fin de saison, reçoit l'Us Ouakam avec l'envie de bien faire devant ses supporters. Mais il faudra qu'elle sorte le grand jeu, car l'Uso a montré qu'elle avait le niveau pour bousculer la hiérarchie et les qualités pour s'imposer. Promu cette saison, le Stade de Mbour emmené par Ansoumana Diadhiou veut en finir avec l'ascenseur et s'imposer dans la durée dans l'élite. Pour y parvenir, les «Piroguiers» n'ont d'autre choix que de bien démarrer à domicile contre la Linguère qui sort, lui, d'une saison plutôt convaincante terminée à la 7e position tout juste devant Dakar Sacré-Coeur qui reçoit Guédiawaye Fc.

L'autre promue, As Cambérène aura, pour sa part, un déplacement périlleux à négocier sur la pelouse du Casa Sports. Ce voyage constituera un vrai test pour le champion de la Ligue 2, lui qui retrouve l'élite pour la première fois. Ayant joué les trouble-fêtes une bonne partie de la saison dernière alors qu'elle venait d'accéder en Ligue 1, Ajel débute par un voyage à Diourbel pour défier la Sonacos. Le club rufisquois aura des choses à prouver ou à confirmer pour définitivement entrer dans la catégorie des outsiders sérieux. La mission sera la même pour Génération Foot qui affronte Wally Daan en déplacement.

Programme de la 1ère journée

Samedi 1er novembre 2025 : Stade Ngalandou Diouf : 17h00 : Teungueth Fc-Us Gorée Dimanche 2 novembre 2025 : Stade Aline Sitoé Diatta : 17h00 : Casa Sports-As Cambérène Stade de Ngor : 17h00 : Asc Jaraaf-Asc Hlm Stade Alassane Djigo : 17h00 : As Pikine-Us Ouakam Stade municipal de Yoff : 17h00 : Dakar Sacré-Coeur-Guédiawaye Stade Eli Manel Fall : 17h00 : Sonacos-Ajel Stade Caroline Faye : 17h00 : Stade de Mbour-Linguère Stade Lat Dior de Thiès : 18h30 : Wally Daan-Génération Foot.