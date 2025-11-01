Congo-Kinshasa: Les FARDC détruisent un bastion majeur de la milice CRP à Nyamamba

31 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont détruit, mercredi, l'un des principaux bastions de la milice Convention pour la révolution populaire (CRP), dirigée par Thomas Lubanga Dyilo, dans la région de Nyamamba.

Cette victoire a été obtenue lors d'une opération appuyée par des bombardements aériens dans la zone littorale du lac Albert, où les miliciens tentaient de se réorganiser en vue de lancer des attaques contre les centres de négoce de Tchomia et Kasenyi, a indiqué l'armée congolaise dans un communiqué publié jeudi 30 octobre.

« À l'heure actuelle, nos hommes mènent une offensive sans précédent contre la CRP au bord du lac Albert. Les dégâts dans leur camp sont considérables : des blessés, plusieurs neutralisés, certains ont perdu des membres. Face à l'intensité des combats, ces jeunes ne peuvent plus continuer à défier la République », a déclaré le porte-parole des opérations militaires en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo.

Ce dernier a appelé les combattants de la CRP ayant pris la fuite vers les escarpements de Mont Bleu à déposer les armes et à se rendre aux FARDC.

« Ils n'ont ni les moyens ni la capacité de poursuivre le combat. Leur logistique est obsolète. Le seul choix raisonnable est de se rendre. Sinon, ils seront neutralisés ou traduits en justice. Leurs commandants politiques se sont déjà rendus. Alors vous, jeunes gens, pourquoi rester dans la brousse pour mourir inutilement ? », s'est-il interrogé.

