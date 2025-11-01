Congo-Kinshasa: Suspension des activités du PPRD sur l'ensemble du territoire national

Le ministère de l'Intérieur a suspendu les activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) en RDC officiellement décidée par le gouvernement à travers un arrêté ministériel signé le 18 octobre par le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Cette décision est parvenue aux concernées le 27 octobre dernier. Le gouvernement reproche au PPRD une complicité avec la rébellion de l'AFC/M23, active dans l'est du pays.

Conférence de Paris sur la situation humanitaire alarmante à l'est de la RDC

La France a organisé la Conférence de Paris sur la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs africains, le 30 octobre dernier marquant une initiative majeure pour mobiliser la communauté internationale face à la crise humanitaire qui sévit principalement dans l'est de la RDC. Le but : répondre à l'urgence humanitaire dans l'est de la RDC, où plus de 7,8 millions de déplacés internes ont besoin d'aide.

Rome : appel solennel à la cohésion national du cardinal Fridolin Ambongo pour une paix durable en RDC

Le cardinal Fridolin Ambongo a lancé un appel solennel à la cohésion nationale pour une paix durable en RDC lors de la rencontre internationale intitulée « Oser la paix » tenue à Rome (Italie) du 26 au 28 octobre dernier. Le prélat catholique, archevêque de Kinshasa a exhorté à un dialogue national réunissant toutes les forces vives, y compris les groupes armés, dans le cadre du Pacte social pour la Paix et le Bien-Vivre Ensemble porté par la CENCO-ECC.

Invités :

Pascal Kambala, journaliste de la rédaction de la Radio B One ;

Professeur Daddy Salhe, analyste politique ;

Jacques Furahisha, directeur général de la Radio Ndenga FM.

