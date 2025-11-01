Congo-Kinshasa: Lévitique Mulopo, la palme d'or de la 2e édition du concours « Black History Month » à Kinshasa

L'artiste peintre congolais Lévitique Mulopo a remporté, jeudi 30 octobre à Kinshasa, la palme d'or de la 2e édition du concours d'art du Black History Month, grâce à son oeuvre intitulée "Mémoire inébranlable".

La deuxième place a été décernée au photographe David Gitona, auteur de l'oeuvre Bokoko Nanu, tandis que le peintre Massy Mampuya a terminé au pied du podium avec son oeuvre intitulée "Elle est, Elle a".

Les lauréats ont tous reçu une plaque commémorative ainsi qu'un prix symbolique en reconnaissance de leur travail remarquable.

A l'initiative de l'ambassade du Royaume-Uni, ce prix vise à mettre en lumière et à célébrer la créativité, le talent et la fierté culturelle de la jeunesse congolaise, tout en renforçant les échanges culturels entre Kinshasa et Londres.

Ouvert aux jeunes artistes résidant à Kinshasa, âgés de 18 à 30 ans, le concours avait pour thème Inébranlable dans la puissance et la fierté, en écho au thème du Black History Month célébré cette année au Royaume-Uni : Standing Firm in Power and Pride.

Plus de 250 candidatures ont été reçues, témoignant de l'engagement artistique et de l'énergie créative des jeunes Congolais.

A l'issue du processus de sélection mené par les membres du jury, notamment des enseignants artistes de l'Académie des Beaux-Arts, 10 finalistes ont été retenus cette année.

Il s'agit de :

Abdalah Mbindoma,

Ange Kambayi,

Lévitique Mulopo,

Vanessa Mafuta,

Moïse Miema,

Peter Mutombo Kayembe,

Massy Mampuya,

David Gitona,

Aaron Mukendi

Clet Mbala.

Lors de la cérémonie, les 10 finalistes ont présenté leurs oeuvres, chacune interprétant la résilience, la fierté, l'identité et la force culturelle du Congo. Ils ont tous été reçus par l'ambassadrice, qui leur a remis leurs certificats.

Dans son allocution, Alyson King, ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, a souligné que ce concours représente une occasion unique de célébrer la créativité et la diversité culturelle du Congo.

« Nous sommes fiers d'encourager ces jeunes artistes talentueux qui, par leurs oeuvres, expriment la puissance, la résilience et la fierté de l'identité congolaise », a déclaré la diplomate britannique.

Elle a également rappelé que le Black History Month est un moment de réflexion et de reconnaissance des contributions africaines et afro-descendantes, ainsi qu'un symbole du renforcement des liens entre le Royaume-Uni et la RDC.

Les oeuvres finalistes ont été exposées dans les jardins de la résidence de l'ambassadrice du Royaume-Uni, certaines étant également mises en vente afin de soutenir directement les jeunes artistes.