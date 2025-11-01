Sénégal: Jeux olympiques de la jeunesse - Le président de la République dévoile la mascotte officielle, Ayo

À un an du coup d'envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) Dakar 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a présidé, ce vendredi 31 octobre 2025, au Grand Théâtre national de Dakar, la cérémonie officielle de dévoilement de la mascotte des premiers Jeux olympiques organisés sur le sol africain.

« Symbole d'unité, d'énergie et d'espoir, la mascotte, baptisée AYO, incarne la jeunesse africaine, dynamique, créative et ambitieuse, prête à écrire une nouvelle page de l'histoire du sport mondial. Par son sourire rayonnant et ses couleurs vives, Ayo reflète les valeurs de diversité, de solidarité et d'excellence portées par les Joj Dakar 2026. Elle constitue également l'empreinte visuelle et l'identité symbolique de ces Jeux historiques », informe la Présidence de la République dans un communiqué de presse.

Devant la Présidente du Comité international olympique (Cio), Kirsty Coventry, des membres du Gouvernement et plusieurs personnalités du monde sportif et diplomatique, le Chef de l'État a salué le travail remarquable accompli par le Comité d'organisation des Joj (Cojoj Dakar 2026). Il a réaffirmé l'engagement du Sénégal à faire de cet événement un moment historique pour la jeunesse africaine et pour le continent tout entier : « Le Sénégal est conscient d'incarner l'espoir de tout un continent qui cherche à davantage faire entendre sa voix sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a également souligné que ces jeux seront bien plus qu'une compétition sportive. Selon lui, ils constitueront la vitrine d'une Afrique debout, confiante en sa jeunesse et désireuse de partager avec le monde les valeurs universelles du sport, de la paix et de la fraternité. « Le pari de la mobilisation sera gagné grâce à l'engagement de l'État, à l'implication résolue des acteurs sportifs et à l'adhésion enthousiaste de la jeunesse et de l'ensemble de nos concitoyens », a-t-il affirmé.

Le dévoilement de Ayo marque ainsi une étape décisive dans la préparation des JOJ Dakar 2026, prévus du 24 octobre au 15 novembre 2026, avec la participation de milliers de jeunes athlètes venus des cinq continents.

Sous le slogan « L'Afrique accueille, Dakar célèbre », le Sénégal entend faire de Dakar 2026 un événement inoubliable, alliant sport, culture et innovation, à l'image d'une jeunesse africaine ambitieuse et tournée vers l'avenir.