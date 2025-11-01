Sénégal: BRVM - Plus de 7 milliards FCFA de transactions enregistrées ce vendredi 31 octobre 2025.

31 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 31 octobre 2025, il a été enregistré de fortes transactions de plus de 7 milliards FCFA.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 7,050 milliards FCFA contre 1,476 milliard FCFA le 30 octobre 2025. A l'origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 5,040 milliards FCFA enregistré au niveau du compartiment des obligations. Le marché a en particulier enregistré des transactions portant sur 499 438 obligations Etat du Sénégal 6,75% 2025-2032 pour une valeur totale de 4 844 548 600 FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 65,745 milliards, passant de 13 276,985 milliards FCFA la veille à 13 211,240 milliards FCFA ce vendredi 31 octobre 2025.

Celle du marché des obligations enregistre une baisse de 3,083 milliards, à 10 890,785 milliards FCFA contre 10 893,868 milliards FCFA la veille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'indice BRVM Composite a cédé 0,50% à 342,65 points contre 344,36 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,81% à 167,79 points contre 169,16 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a baissé 0,79% à 143,66 points contre 144,81 points.

Pour la seconde journée consécutive, la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 22 975 FCFA), suivi respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 1 850 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 825 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (plus 2,59% à 5 740 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,53% à 7 890 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 2 406 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 3 330 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 4 380 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 14 110 FCFA) et BOA Mali (moins 7,47% à 3 715 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.