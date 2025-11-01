Sénégal: BRVM - Plus de 7 milliards FCFA de transactions enregistrées ce vendredi 31 octobre 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 31 octobre 2025, il a été enregistré de fortes transactions de plus de 7 milliards FCFA.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 7,050 milliards FCFA contre 1,476 milliard FCFA le 30 octobre 2025. A l'origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 5,040 milliards FCFA enregistré au niveau du compartiment des obligations. Le marché a en particulier enregistré des transactions portant sur 499 438 obligations Etat du Sénégal 6,75% 2025-2032 pour une valeur totale de 4 844 548 600 FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 65,745 milliards, passant de 13 276,985 milliards FCFA la veille à 13 211,240 milliards FCFA ce vendredi 31 octobre 2025.

Celle du marché des obligations enregistre une baisse de 3,083 milliards, à 10 890,785 milliards FCFA contre 10 893,868 milliards FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite a cédé 0,50% à 342,65 points contre 344,36 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,81% à 167,79 points contre 169,16 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a baissé 0,79% à 143,66 points contre 144,81 points.

Pour la seconde journée consécutive, la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 22 975 FCFA), suivi respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 1 850 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 825 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (plus 2,59% à 5 740 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,53% à 7 890 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 2 406 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 3 330 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 4 380 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 14 110 FCFA) et BOA Mali (moins 7,47% à 3 715 FCFA).