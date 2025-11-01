Sénégal: Dépositaire central/Banque de règlement - Le Conseil d'administration approuve le passage du cycle de règlement/livraison de J+3 à J+2

Le passage du cycle de règlement/livraison de J+3 à J+2 a franchi une nouvelle étape vers sa mise en oeuvre effective sur le marché financier régional de l'Union monétaire ouest africaine (Umoa) en décembre prochain.

Selon un communiqué de presse, réuni à Abidjan le mardi 21 octobre 2025, le Conseil d'administration du Dépositaire central/Banque de règlement (Dc/Br) a approuvé les dispositions règlementaires du passage du cycle de règlement/livraison de J+3 à J+2. Selon la même source, cette réduction du cycle de règlement/livraison vise à améliorer la liquidité du marché financier régional ainsi qu'à diminuer les risques et accroître l'efficacité opérationnelle.

Les travaux de cette session présidés par le président du Conseil d'administration, Faman Touré ont également permis au Dc/Br d'adopter les modalités du règlement tardif.

L'approbation de ces deux projets ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre par le Dc/Br intervient après l'autorisation de l'Autorité des Marchés financiers de l'Union monétaire ouest africaine (Amf-Umoa).

Le Dépositaire central/Banque de règlement est une institution financière spécialisée de l'Umoa, dont le siège est situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il centralise la conservation des valeurs mobilières pour ses adhérents et assure le bon déroulement des opérations de règlement/livraison à la suite des transactions boursières, tout en remplissant une mission de service public communautaire.