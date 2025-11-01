Afrique de l'Ouest: Le Sénégal lève 38,500 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

31 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au sortir de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans, l'Etat du Sénégal a levé ce vendredi 31 octobre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 38,500 milliards FCFA.

Le montant mis en adjudication était de 35 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales se situe à 46,970 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 134,20%.

Le montant des soumissions retenu s'élève à 38,500 milliards de FCFA et celui rejeté à 8,470 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 81,97%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,24% pour les bons, 7,61% pour les obligations de 3 ans et 7,46% pour celles de 5 ans.

L'émetteur s'engage à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 1er novembre 2026. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, le Trésor public entend le faire à la date d'échéance fixée au 3 novembre 2028 pour celles de 3 ans et au 3 novembre 2030 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement au taux de 6,30% pour les titres de 3 ans et au taux de 6,45% pour ceux de 5 ans et ce dès la fin de la première année.

