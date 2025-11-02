Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 novembre 2025

revue de presse

CAN Maroc 2025 : La CAF annonce une forte demande de billets

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, dans un communiqué publié le vendredi 31 octobre 2025, que « la demande mondiale de billets pour la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 dépasse déjà toutes les prévisions ».

La demande des billets explose à mesure que les supporters venus d’Afrique et d’ailleurs réservent massivement leurs places pour la CAN Maroc 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, dans neuf stades répartis sur six villes marocaines.

En dehors du continent, la France arrive en tête avec 109 237 billets vendus, suivie de la Belgique (7 046) et des Pays-Bas (5 958). Le Royaume-Uni (5 127) et le Canada (3 849) complètent le top 5, tandis que l’Allemagne (3 056), la Suisse (1 714), les États-Unis (1 245), l’Espagne (1 193) et l’Italie (970) ferment le classement des dix premiers pays acheteurs. (Source Apanews)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Égypte : Le Grand Musée du Caire officiellement inauguré par le président al-Sissi

C'est avec faste que l'Égypte a inauguré son Grand Musée dédié à la civilisation pharaonique ce samedi 1er novembre. Près de 80 délégations officielles ont assisté à la cérémonie sur une pente surplombant le plateau de Guizeh et ses pyramides. La construction, réalisée avec le soutien financier et technique du Japon, a coûté plus d'un milliard de dollars et nécessité vingt ans de travaux.

La cérémonie a débuté avec un grandiloquent concert orchestral au pied des pyramides et nombreux sont les Égyptiens qui suivent la retransmission de cet évènement. Les habitants du Caire sont tenus à l’écart de la célébration qui est avant tout un moment très politique à destination de l'international, rapporte notre correspondant sur place, Martin Dumas Primbault. Plus de soixante chefs d’États étrangers sont en Égypte et des centaines de journalistes du monde entier sont accrédités. (Source RFI)

Afrique : Le budget de la Cemac arrêté à 85 milliards FCFA

Le Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire de l’Afrique centrale a adopté, au terme de sa 44e session ordinaire, budgétaire tenue à Brazzaville du 27 au 31 octobre 2025, le budget communautaire pour l’exercice 2026. Arrêté à 85 923 690 256 francs CFA, ce budget marque une progression de 2,42 % par rapport à celui de 2025.

Les travaux ont également permis d’examiner les rapports de l’auditeur interne et des contrôleurs financiers, avec pour objectif de renforcer la transparence et la bonne gouvernance au sein des institutions de la CEMAC. Un comité d’audit, présidé par la République gabonaise, sera mis en place pour assurer un meilleur suivi de la gestion financière. (Source Africa 24)

Les Comores misent sur un corridor maritime pour transformer leur économie insulaire

Un investissement massif de 247 millions de dollars doit permettre à l’archipel de l’océan Indien de devenir un carrefour logistique entre l’Afrique et l’Asie, tout en modernisant des infrastructures portuaires vieillissantes.

Le 27 octobre dernier, le président Azali Assoumani a officiellement lancé à Moroni un ambitieux projet de corridor maritime, soutenu par un consortium de bailleurs internationaux mené par la Banque africaine de développement (BAD). L’Union des Comores relance sa stratégie de développement économique. (Source Afrik.com)

Commerce intra-africain : Le Forum Biashara déplacé au printemps 2026

Initialement prévu du 3 au 5 novembre 2025 à Lomé, le Forum des affaires de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), dénommé Biashara Africa 2025, a été reporté à une nouvelle date : du 30 mars au 1er avril 2026.

Porté par l’Union africaine, ce forum vise à accélérer l’intégration économique du continent à travers une meilleure compréhension des défis, mais surtout des opportunités concrètes qu’offre la Zlecaf.

À terme, la zone doit permettre de créer un marché unique africain regroupant 1,3 milliard de consommateurs, en supprimant progressivement les barrières douanières entre les pays membres. (Source Togonews)

Gabon : L’Etat et British Petroleum signent un protocole d’accord pour l’exploration d’hydrocarbures

Le 29 octobre 2025, s’est déroulée la signature d’un protocole d’accord entre le Ministre du Pétrole et du Gaz, Sosthène Nguema Nguema, et Bryan Richtie, vice-président de l’Exploration du groupe britannique British Petroleum (BP). Une convention vise à dynamiser l’exploration des hydrocarbures dans les zones offshore profondes et très profondes du Gabon, un bassin sédimentaire encore largement sous-exploité.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence du Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Henri Claude Oyima, marquant ainsi un engagement ferme des parties à explorer les vastes réserves que recèle cette région. « Ce protocole d’accord est l’expression d’une ambition partagée, celle de développer des projets pétroliers performants, dans les champs profonds et très profonds, qui disposent d’un réel potentiel en hydrocarbures », a déclaré le ministre du Pétrole, soulignant l’importance de cette coopération. (Source GabonMediaTime)

Bénin : Les Démocrates réaffirment leur unité malgré les démissions et se désolidarisent du projet de révision constitutionnelle

Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) tente de reprendre la main après la vague de démissions enregistrée au sein de son groupe parlementaire.

Dans une déclaration faite ce samedi 1er novembre 2025, le responsable à la communication du parti, Guy Mitokpè, a partagé avec les militants et l’opinion publique les échanges qu’il a eus avec le président du parti, Boni Yayi.

Selon lui, l’ancien chef de l’État tient à rassurer la base : Les Démocrates traversent certes une période difficile, mais ne sont nullement en crise. « Le parti reste debout et fidèle à ses idéaux », aurait affirmé Boni Yayi, appelant les militants à la sérénité et à la constance. (Source Beninwebtv)

Tunisie : Le célèbre avocat Ahmed Souab condamné à 5 ans de prison après un procès expéditif

Le célèbre avocat tunisien Ahmed Souab a été condamné à cinq ans de prison au terme d’un procès express de sept minutes, dénoncé par son comité de défense comme une « farce judiciaire ».

Figure respectée du barreau tunisien, l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab, 68 ans, a été condamné vendredi 31 octobre à cinq ans de prison ferme. Son procès n’aura duré que sept minutes, selon ses avocats, qui dénoncent une « parodie de justice ». (Source Africa Radio)

Dakar, capitale mondiale du savoir francophone

Pendant quatre jours, Dakar se muera en véritable laboratoire des ambitions francophones dans l’enseignement supérieur et la recherche.

Sous le haut patronage du président de la République, la capitale sénégalaise accueillera, du 3 au 6 novembre, la 19e Assemblée générale de l’Agence universitaire de la Francophonie (Auf) et la 5e Semaine mondiale de la Francophonie scientifique. Plus de 800 décideurs académiques, 30 ministres, 200 chercheurs et étudiants sont attendus sur place, aux côtés de 10 000 participants en ligne.

Cette mobilisation internationale marque, selon l’Auf, « un moment institutionnel fort pour l’avenir du réseau universitaire francophone ». (Source Le Soleil)

Laurent Nuñez met en garde contre la méthode du « bras de fer » avec l’Algérie, après la dénonciation de l’accord migratoire de 1968

Alors que la coopération migratoire entre la France et l’Algérie est à l’arrêt, le ministre de l’intérieur alerte sur la nécessité de renouer « le dialogue » avec Alger.

Quelques jours après l’adoption à l’Assemblée nationale d’une résolution du Rassemblement national (RN) visant à « dénoncer » l’accord franco-algérien de 1968, le ministre de l’intérieur, Laurent Nuñez, a mis en garde samedi 1er novembre contre la méthode du « bras de fer » avec l’Algérie.

« Ceux qui font croire aux Français que le bras de fer et la méthode brutale sont la seule solution, la seule issue, se trompent. Ça ne marche pas, dans aucun domaine », a déclaré M. Nuñez dans un entretien au Parisien, ajoutant qu’il regrettait « les conditions dans lesquelles s’est déroulé ce vote ». « Preuve » de l’inefficacité de cette méthode, « le canal est totalement coupé aujourd’hui avec Alger », a-t-il ajouté. (Source Le Monde Afrique)



