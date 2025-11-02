Congo-Kinshasa: Transformation locale des minerais - le député Thierry Mulumba dépose une proposition de loi à l'Assemblée nationale

Le député national Thierry Mulumba Mpandanjila a déposé, mercredi 29 octobre, une proposition de loi cadre sur la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minérales en République démocratique du Congo. L'élu de Demba, dans la province du Kasaï-Central, souhaite promouvoir l'industrialisation du pays par la valorisation locale des ressources minières, afin d'accélérer la croissance économique et le développement national.

Selon lui, cette initiative législative vient combler un vide juridique laissé par le Code minier, qui encadre principalement les activités d'exploration, d'acquisition de droits miniers, d'extraction et de concentration, soit seulement 15 % du marché mondial des substances minérales.

« Le Code minier prévoit, notamment dans ses articles 82 et 108, que la transformation des substances minérales doit être régie par une législation spécifique. C'est ce que nous proposons aujourd'hui », a expliqué Thierry Mulumba.

La loi introduite vise à encadrer les activités industrielles post-extractives, qui représentent 85 % du marché international.

« L'application de cette loi aura un impact significatif sur l'économie nationale et sera bénéfique pour la population, qui pourra en tirer des dividendes concrets », a-t-il affirmé.