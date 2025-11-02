Congo-Kinshasa: Des étudiants congolais plaident pour l'accélération du partenariat stratégique RDC-États-Unis

31 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un collectif de coordonnateurs et de présidents d'étudiants issus des universités et instituts supérieurs de Kinshasa a remis, le jeudi 30 octobre, un mémorandum à l'Ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Objectif : exprimer leur soutien ferme, mais aussi leur impatience, quant à la concrétisation du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis, notamment dans les domaines des minerais critiques et des infrastructures.

Accompagnés par une dizaine d'étudiants, les porte-parole du milieu académique ont tenu à faire entendre leur voix, estimant que cet accord est crucial pour l'avenir du pays. Pour Beny Kibala, coordonnateur de la Haute école de commerce et membre de la délégation, ce partenariat représente une opportunité majeure pour combler le retard structurel de la RDC en matière de développement.

Dans le document remis à l'ambassadrice américaine, les étudiants congolais saluent « l'engagement du président Donald Trump en faveur de la paix mondiale, notamment en République démocratique du Congo, où des millions de vies ont été fauchées par une guerre atroce ». Ils y voient « une lueur d'espoir » et expriment leur « profonde gratitude ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le mémorandum insiste sur le rôle central du partenariat stratégique dans les secteurs minier et des infrastructures, présentés comme « le levier fondamental de notre espoir pour instaurer une paix durable ».

Au-delà de la paix, les étudiants considèrent cet accord comme un gage d'avenir professionnel. Ils évoquent des « perspectives prometteuses » et la promesse de « création d'emplois décents et durables », une question vitale pour une jeunesse sur le point d'intégrer le marché du travail.

Enfin, la communauté estudiantine s'engage à « sécuriser les investissements américains en RDC » et à « soutenir le partenariat RDC-USA ». Elle recommande aux deux gouvernements d'accélérer la signature d'un accord « équitable et durable », et appelle Washington à renouveler les sanctions contre les acteurs impliqués dans la déstabilisation de l'Est du Congo.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.