Gabon: Franceville - L'honorable Justine Judith Lekogo clôture « Octobre Rose » par une vaste campagne de dépistage

Franceville, le 31 octobre 2025 -- Dans le cadre de la campagne nationale « Octobre Rose », l'honorable Justine Judith Lekogo a consacré, ce vendredi 31 octobre à Franceville, au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus.

Cette initiative a mobilisé plus de 200 femmes venues bénéficier de consultations gratuites, dans une démarche visant à sensibiliser, dépister et informer sur ces cancers, tout en rapprochant les soins des populations rurales, souvent éloignées des structures de santé spécialisées.

« Notre objectif est de sensibiliser, dépister et informer nos soeurs, nos mères et nos filles sur ces cancers qui demeurent parmi les premières causes de mortalité féminine dans notre pays. Mais surtout, il s'agit de rappeler que le cancer n'est pas une fatalité, à condition d'être détecté tôt et pris en charge efficacement », a déclaré l'honorable Justine Judith Lekogo.

Un plaidoyer pour un engagement renforcé de l'État

Tout en saluant les efforts du gouvernement et du ministère de la Santé, Madame Lekogo a insisté sur la nécessité d'un engagement plus fort et durable de l'État dans la lutte contre le cancer. « La sensibilisation est essentielle, mais elle doit s'accompagner d'un véritable renforcement du système de santé », a-t-elle affirmé.

L'honorable plaide ainsi pour :

· L'équipement adéquat des hôpitaux et des centres de cancérologie ;

· La disponibilité constante des médicaments ;

· La formation continue du personnel médical spécialisé ;

· Et l'accompagnement psychologique et social des patients.

Elle a également alerté sur la situation préoccupante observée sur le terrain, marquée par un manque de matériel, des pénuries de médicaments et des ruptures de prise en charge. « Beaucoup de patients se sentent abandonnés, faute d'un système de santé capable de les soutenir. Ce n'est pas acceptable », a-t-elle déploré.

Appel à des réformes structurelles et à une meilleure coordination

Madame Lekogo a par ailleurs attiré l'attention sur les retards de paiement de la CNAMGS, qui fragilisent la continuité des soins. « Certaines pharmacies refusent désormais de délivrer les traitements faute de remboursement. Ces femmes, souvent démunies, se retrouvent contraintes de financer elles-mêmes leurs soins », a-t-elle regretté.

Face à cette réalité, l'honorable appelle le gouvernement à :

· Réviser le programme de couverture médicale des personnes atteintes de cancer ;

· Renforcer les partenariats avec les pharmacies pour garantir l'accès permanent aux traitements ;

· Améliorer les infrastructures hospitalières dédiées à la cancérologie ;

· Et décentraliser les soins, afin que toutes les provinces disposent de moyens adaptés à la prise en charge des malades.

Remerciements et appel à la mobilisation collective

En conclusion, Madame Lekogo a tenu à remercier chaleureusement les cadres, les professionnels de santé et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette caravane médicale.

« Je leur exprime toute ma reconnaissance pour leur engagement constant et leur dévouement au service de nos populations. Grâce à eux, cette initiative a pu se concrétiser dans un esprit de solidarité et d'humanité », a-t-elle déclaré.

Enfin, l'honorable a rappelé que « Octobre Rose » ne doit pas être perçu comme une simple période de festivités ou de marches symboliques, mais comme un véritable moment d'engagement et d'action nationale. « Chaque femme, quel que soit son milieu, doit pouvoir bénéficier d'un dépistage précoce, d'un traitement digne et d'une réelle chance de guérison. Il est temps que la sensibilisation se traduise en solutions concrètes », a-t-elle conclu.