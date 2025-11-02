Gabon: Dix étudiants gabonais ayant pris part à l'édition 2025 du programme « Seeds for the Future » reçus par Mark Alexandre Doumba

31 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MENDI

Le Ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, M. Mark Alexandre Doumba, a reçu ce matin la délégation des dix étudiants gabonais ayant pris part à l'édition 2025 du programme « Seeds for the Future », initiative phare de Huawei Technologies dédiée au développement des talents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Cette édition s'est tenue à Shenzhen, en République Populaire de Chine, du 18 au 26 octobre 2024, dans le cadre du partenariat stratégique entre la République Gabonaise et Huawei Technologies.

Les jeunes Gabonais sélectionnés, issus de divers établissements d'enseignement supérieur du pays, évoluent dans les filières informatique, télécommunications et systèmes d'information. Ils ont bénéficié d'une formation intensive sur des thématiques clés :

Cloud Computing

Intelligence Artificielle

Technologie 5G.

Le programme a également intégré des visites immersives, notamment au Musée de Shenzhen et au siège de DJI, leader mondial des technologies de drones.

À l'issue du séjour, chaque participant a reçu un certificat international « Seeds for the Future », attestant des compétences acquises dans ces domaines technologiques stratégiques.

Au-delà des savoirs techniques, ces jeunes ambassadeurs du numérique gabonais ont développé des compétences transversales telles que :

· le travail interculturel aux côtés de participants de plus de 40 pays,

· la communication en anglais technique,

· l'ouverture internationale sur les enjeux mondiaux de l'innovation,

· et la constitution d'un réseau professionnel international dans le secteur des TIC.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema qui place la jeunesse et l'innovation au coeur de la transformation numérique du Gabon.

