Angola: La modernisation et la formation dominent les 50 ans de l'ANGOP

Luanda — Le président du conseil d'administration (PCA) de l'Agence de presse angolaise (ANGOP), Josué Isaías, a souligné jeudi à Luanda que la modernisation et la formation des professionnels de l'agence sont essentielles pour mieux interpréter les aspirations du peuple et retransmettre la réalité du pays dans les secteurs les plus variés.

Le responsable s'exprimait lors de la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la création d'ANGOP, célébré le même jour (30 octobre) en présence du ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mario de Oliveira.

Selon le président, au cours de ces cinq décennies, l'ANGOP a été témoin et relatée des moments les plus marquants de son histoire.

« Nous avons couvert la guerre, célébré la paix, relaté les réussites et documenté les défis d'une nation qui s'affirme sur la scène internationale. Notre parcours n'a pas été sans sacrifices », a-t-il déclaré.

Selon le PCA de l'ANGOP, il est temps d'entrer dans la révolution technologique afin de devenir un véritable pilier et promoteur de la paix et de la démocratie.

« Nous devons donc envisager l'avenir avec la même passion que les fondateurs, mais avec la vision moderne qu'exige notre époque », a-t-il exhorté.

Il a indiqué que le Conseil d'administration continuera d'investir dans la modernisation continue, la formation des professionnels, l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des employés, en mettant l'accent sur les salaires et la création d'autres avantages susceptibles de fidéliser le personnel.

« Nous souhaitons oeuvrer à la création de primes individuelles qui valorisent davantage les efforts de celles et ceux qui se dévouent le plus à la cause d'Angop, sans tenir compte des contreparties ni des difficultés de l'entreprise », a-t-il ajouté.

Dans cet esprit, Josué Isaías a rendu hommage à toutes les personnes qui, par leur talent et leur dévouement, ont contribué à la grandeur de l'entreprise.

Il a dit que la trajectoire de l'ANGOP est marquée par une évolution constante, citant en exemple la transition à l'ère numérique, du journalisme traditionnel à un service multimédia intégré, tout en maintenant un engagement envers la vérité et la crédibilité, principes qui ont toujours guidé l'agence.

« Il s'agit d'une transformation inévitable, qui doit être permanente et cohérente afin que nous puissions suivre le rythme des dynamiques du pays et du monde, en offrant une transparence et un journalisme fondés sur des principes universels », a-t-il souligné.

Le PCA a annoncé que le processus d'évaluation du personnel débutera en janvier 2026, ce qui permettra une meilleure appréciation de la qualité, des compétences et du niveau d'engagement de chaque professionnel.

Il a donc exhorté les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes lors de cette évaluation.

Des secrétaires d'État, le président du conseil d'administration et des administrateurs de différents médias publics, des directeurs nationaux et d'autres personnalités ont également assisté à l'événement.

L'Agence de presse angolaise (ANGOP) est une entreprise de presse publique du pays. Elle a pour mission de collecter, traiter et diffuser, en exclusivité, en Angola et à l'étranger, des informations objectives sur l'actualité nationale et internationale.

L'ANGOP a été créée le 30 octobre 1975 sous le nom d'Agência Nacional Angola Press (ANAP). En 1991, elle a commencé à diffuser 24 heures sur 24 et a introduit des innovations dans ses plans éditoriaux et techniques.