Angola: Le MPLA recommande la création d'un Fonds national pour le contenu local

Luanda — Le Comité central du MPLA a recommandé vendredi, à Luanda, la création d'un Fonds national pour le contenu local, destiné à soutenir le renforcement des capacités entrepreneuriales et technologiques des petites et moyennes entreprises (PME) angolaises.

Cette recommandation figure parmi les résolutions issues de la 9e session ordinaire du Comité central, présidée par le Président du Parti, João Lourenço, au cours de laquelle ont été abordés, entre autres sujets, le thème « Contenu local : l'expérience du secteur pétrolier », avec la présentation des principaux indicateurs de performance et des perspectives de développement à court, moyen et long terme.

Selon le secrétaire du Bureau politique du MPLA chargé de l'Information et de la Propagande, Esteves Hilário, qui s'est adressé à la presse à l'issue de la réunion, le Comité central a également recommandé l'adoption d'une politique nationale de contenu local couvrant l'ensemble des secteurs productifs, en tant qu'axe structurant de la diversification économique et de la souveraineté industrielle.

L'organe a en outre défendu la mise en place de mécanismes de coordination permanente entre l'État, le secteur privé, les universités, les écoles techniques, les centres de formation professionnelle et les institutions financières, dans le but de créer des synergies et de renforcer la compétitivité nationale.

Parmi les orientations issues de la session figure également le renforcement du cadre réglementaire du Décret présidentiel n° 271/20, du 20 octobre, qui établit le régime juridique du contenu local dans le secteur pétrolier, notamment à travers la définition d'indicateurs clés de performance (KPI) et d'objectifs mesurables.

Le Comité central a aussi préconisé l'intégration du contenu local dans les politiques industrielle, fiscale et de formation technique, en mettant l'accent sur la substitution des importations et la création d'emplois qualifiés.

Selon le MPLA, la mise en oeuvre rigoureuse de ces mesures est essentielle pour transformer les ressources naturelles en développement durable et en souveraineté économique nationale.

Sur le plan organisationnel interne, le Comité central a approuvé le Plan annuel d'activités et le budget du Parti pour 2026, ainsi que la tenue du 8e Congrès ordinaire de l'OMA, du 9e Congrès ordinaire du MPLA, et la célébration du 70e anniversaire du Parti, en plus de la préparation du MPLA en vue des élections générales de 2027.