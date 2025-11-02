Soudan: (HCDH) demande une enquête immediate sur les violations commises par les Forces de soutien rapide (FSR)

Port-Soudan, 31 Oct. 2025 (SUNA) - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a appelé à des enquêtes indépendantes, rapides, transparentes et exhaustives sur toutes les violations commises par les Forces de soutien rapide (FSR).

Lors d'un point de presse sur le Soudan, le porte-parole du HCDH a révélé l'existence de rapports documentant des exactions commises par les FSR contre des civils à Al-Fashir et Bara, notamment des exécutions extrajudiciaires, des massacres, des viols, des agressions contre des travailleurs humanitaires, des pillages, des enlèvements et des déplacements forcés.

Le porte-parole a indiqué qu'il a reçu des rapports, des vidéos et des images choquants faisant état de graves violations du droit international humanitaire et de violations flagrantes des droits humains commises par la milice.

Il a également fait état de témoignages alarmants de patients et de blessés tués à l'intérieur de l'hôpital de maternité saoudien et d'autres sites des quartiers d'Al-Daraja Al-Oula et de l'aéroport, qui avaient été temporairement utilisés comme centres médicaux.

Il a fais allusion aux informations troublantes concernant des violences sexuelles, citant des partenaires humanitaires selon lesquels au moins 25 femmes auraient été victimes de viols collectifs lorsque des éléments des RSF ont pénétré dans un centre d'accueil pour déplacés près de l'université d'Al-Fashir, forçant une centaine de familles à fuir sous les tirs et les intimidations visant les personnes âgées.

Le porte-parole a ajouté que ces rapports révélaient de graves violations lors de l'entrée des RSF dans la ville de Bara, au Nord Kordofan , notamment l'exécution par un peloton d'exécution, sans procès, de cinq volontaires du Croissant-Rouge. Une cinquantaine de civils auraient été tués le 26 octobre, mais le bilan réel serait probablement plus lourd.