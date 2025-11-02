Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit un appel téléphonique de son homologue iranien

- L'ambassadeur Mohi El-Din Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu ce soir un appel téléphonique de l'ambassadeur Dr Abbas Araqchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran.

Au cours de cet entretien, M. Araqchi a réaffirmé la condamnation de son pays des massacres et des violations perpétrés par les forces rebelles à Al Fasher.

Il a réitéré le soutien de son pays au Soudan, à son peuple, ainsi qu'à sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriale.

Il a également annoncé le rejet devson pays de tout gouvernement ou organe parallèle.

Les deux ministres ont par ailleurs porté sur les relations bilatérales entre leurs pays et les moyens de les renforcer.