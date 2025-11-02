Ile Maurice: Le Sud face à la faim - 22 000 personnes touchées, l'ONG FoodWise donne l'alerte

Un nouveau rapport révèle qu'environ 22 000 habitants du Sud vivent dans l'insécurité alimentaire. L'organisation non gouvernementale (ONG) FoodWise appelle à l'action et rappelle qu'il est urgent de réduire le gaspillage alimentaire pour construire un avenir plus solidaire. Suis-nous pour en savoir plus.

À première vue, le Sud est un endroit paisible. Un écrin de verdure où il fait bon respirer. Mais derrière cette image de carte postale, une autre réalité se profile : celle de familles qui peinent à se nourrir chaque jour. Une étude menée par FoodWise, ONG sociale engagée contre le gaspillage alimentaire, met des chiffres sur cette précarité trop souvent invisible. Selon ce rapport, 22 000 personnes vivent aujourd'hui en insécurité alimentaire dans la région, soit près d'un habitant sur dix.

L'enquête menée par le cabinet de conseil et de recherche Analysis Kantar entre juin et octobre 2025, combine données statistiques et témoignages ethnographiques. Ce cabinet a donné la parole à ceux qui, souvent, n'ont pas la possibilité de s'exprimer : des mères isolées, des familles nombreuses, des personnes âgées. Ces foyers dépensent en moyenne 78 % de leur budget pour survivre, dont 41 % uniquement pour l'alimentation. Résultat : peu d'argent reste pour la santé, l'éducation ou les loisirs.

🔵Des repas rares et une fatigue quotidienne

Dans certaines maisons, on se contente d'un seul repas par jour. Le menu est souvent le même : riz, grains et conserves, les aliments frais étant devenus trop coûteux. Les conséquences se font sentir sur la santé : carences, diabète, problèmes de concentration chez les enfants. L'étude montre aussi un impact sur le moral - la fatigue chronique et le stress, étant devenus le quotidien de nombreux adultes.

Pour Lotilde Charpy, directrice générale de FoodWise, cette situation doit mobiliser tout le pays : «Nous voyons bien à travers cette étude que donner ne se limite pas à nourrir ; cela donne un souffle, stabilise les foyers, renforce la résilience et ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour les familles.»

🔵Une solidarité discrète mais vivante

Malgré la précarité, les habitants du Sud font preuve d'une formidable solidarité. On partage un repas, on échange des légumes, on s'entraide discrètement. Ici, le gaspillage alimentaire est presque inexistant : tout est utilisé, transformé, conservé. Cette économie du tir-rasion, où chaque grain compte, rappelle combien les gestes simples peuvent maintenir en vie.

🔵FoodWise : sauver la nourriture pour sauver des vies

Depuis sept ans, FoodWise agit sur tout le territoire. Son objectif est clair : sauver les invendus alimentaires pour les redistribuer aux personnes en difficulté. En collaboration avec plus de 300 partenaires agroalimentaires et hôteliers, l'organisation a déjà permis la redistribution de 7,2 millions de repas, soit l'équivalent de Rs 248 millions d'aliments sauvés.

Grâce à des projets comme le Meal Project ou le School Program, FoodWise sensibilise aussi les jeunes à la nutrition et au respect de la nourriture. L'organisation rappelle qu'en réduisant le gaspillage, on protège aussi la planète : moins de déchets, moins d'émissions de gaz à effet de serre et une consommation plus responsable.

🔵Comment éviter le gaspillage alimentaire ?

Chacun peut faire sa part, et toi aussi, tu as un rôle important à jouer. Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, voici quelques gestes simples que tu peux adopter :

1. Comprendre les dates sur les emballages : «Best Before» (à consommer de préférence avant) ne veut pas dire que le produit est dangereux après la date ! Seule la mention «Use by» ou «Expiry Date» (date de péremption) signifie qu'il faut le jeter.

2. Conserver intelligemment : range ton réfrigérateur en plaçant les produits à consommer rapidement devant et garde les restes dans des contenants transparents.

3. Cuisiner les restes : Tout se transforme, rien ne se jette. Ainsi, tu peux transformer un reste de riz en salade, un fruit trop mûr en smoothie, ou du pain rassis en croûtons.

4. Acheter malin : fais une liste avant d'aller faire tes achats. Cela évitera les achats impulsifs.

5. Composter : les épluchures de légumes et les restes organiques peuvent nourrir la terre au lieu d'encombrer les poubelles.

🔵Une cause qui concerne tout le monde

La présidente du conseil d'administration de FoodWise, Aisha Allee, rappelle que «lutter contre la faim n'est pas un acte de charité, mais de justice sociale». Le gaspillage alimentaire, ajoutet-elle, affaiblit notre système alimentaire et nuit à l'environnement. Chaque année, Maurice gaspille des tonnes de nourriture encore consommable, alors que des enfants partent à l'école le ventre vide. Réduire ces pertes, c'est aussi redonner de la dignité à ceux qui manquent de tout.

🔵Et demain ?

FoodWise ne compte pas s'arrêter là. Grâce à de nouveaux partenariats et au soutien d'organisations internationales comme le Global FoodBanking Network, elle souhaite étendre ses actions à d'autres régions de l'île et renforcer ses programmes éducatifs. En attendant, chacun peut agir à son niveau. Comme le rappelle la campagne de FoodWise : «Sauver un repas, c'est déjà nourrir un avenir.»

Alors, la prochaine fois que tu t'apprêtes à jeter un yaourt ou un fruit un peu abîmé, pense à ceux qui n'ont rien dans leur assiette. Car parfois, changer le monde commence par ne pas gaspiller la moitié de son déjeuner.