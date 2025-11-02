Ile Maurice: La Sentinelle forme ses équipes à l'intelligence artificielle

La Sentinelle se place au coeur de l'innovation technologique du 30 au 31 octobre avec la formation AI for Accounting, qui se tient dans les locaux du groupe à Baie-du Tombeau.

Son objectif : permettre aux employés de maîtriser les outils d'intelligence artificielle (IA) - notamment ChatGPT, Claude, Gemini et Gamma - pour optimiser leurs tâches quotidiennes et améliorer leur productivité. Animée par Heman Mohabeer, spécialiste en IA fort de près de deux décennies d'expérience, cette session de formation vise à renforcer la confiance des participants dans l'usage de l'IA et à les encourager à développer leurs propres assistants intelligents.

Heman Mohabeer détaille les avantages de cette formation. «Cela permettra de déléguer les tâches répétitives et redondantes à un compagnon IA, libérant ainsi du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée.» Les solutions que son équipe propose se déclinent en trois piliers : la formation, les solutions d'IA sur mesure et le développement d'outils spécialisés. La première journée de formation était axée sur les bonnes pratiques d'utilisation de l'IA et la distinction essentielle entre vérité objective et vérité subjective - autrement dit, entre les faits vérifiables et les opinions personnelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants ont ainsi appris à formuler des requêtes précises et neutres, en privilégiant une approche factuelle. Par exemple : «Reste objectif et résume ce rapport en mettant en avant les conclusions clés» - une consigne type permettant à ChatGPT de produire un contenu fiable et concis. La session s'est poursuivie avec l'utilisation d'outils complémentaires comme Gamma, capables de transformer automatiquement les synthèses en présentations professionnelles.

Ces supports peuvent être personnalisés selon le contexte - réunions de conseil d'administration, rapports annuels ou présentations stratégiques - en ajustant les couleurs, modèles graphiques et tonalités à l'image de l'entreprise. Les participants ont ensuite été invités à revenir sur ChatGPT pour une vérification factuelle finale, bouclant ainsi un processus complet de création assistée par IA, de la collecte d'informations à la présentation finale.

Mary Anne Ponnen, Group Finance Manager, qui a suivi la formation, souligne : «Cela va beaucoup nous aider au département Finance pour automatiser les tâches répétitives et gagner en efficacité. Ce gain de temps nous permettra de réaliser davantage d'analyses et de nous concentrer sur des travaux à plus forte valeur ajoutée.» Le formateur, Heman Mohabeer, a conclu la première journée de formation en annonçant une application pratique destinée à aider les participants à mieux comprendre comment dialoguer avec l'IA et rédiger des prompts plus efficaces.