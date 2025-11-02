Burkina Faso: Journée Nationale des Martyrs - La région du Djôrô rend hommage aux héros de l'insurrection populaire

Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro et les corps constitués régionaux ont observé, le vendredi 31 octobre 2025 à 10h, une minute de silence à la mémoire des martyrs du Burkina Faso. Cet acte symbolique s'inscrit dans le cadre de la Journée Nationale des Martyrs et traduit la reconnaissance de la région envers les héros tombés pour la Nation.

31 octobre 2014 - 31 octobre 2025. Onze ans se sont écoulés depuis l'insurrection populaire qui a conduit à la chute du régime d'alors, causant de nombreuses pertes en vies humaines et plusieurs blessés.

Ce vendredi 31 octobre 2025, les corps constitués, ainsi que les autorités coutumières et religieuses de la région du Djôrô, ont marqué cette date historique par une minute de silence observée à 10 heures précises au gouvernorat de Gaoua. Cette cérémonie officielle d'hommage aux martyrs, présidée par le gouverneur de la région, Siaka Barro, a été un moment de recueillement et de reconnaissance envers tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour la patrie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouverneur a d'abord rappelé le sacrifice de ces héros. « Nous avons le devoir de rendre hommage à nos martyrs, qui se sont battus le 31 octobre 2014 pour que le Burkina Faso soit véritablement indépendant et souverain. Chaque année, nous nous réunissons pour leur dire que nous ne les avons pas oubliés », a-t-il affirmé.

Ensuite, il a souligné que la mémoire de ces martyrs guide encore les actions du gouvernement. « Nous travaillons et nous faisons en sorte que le rêve qu'ils avaient pour notre pays se réalise. Cette dynamique, portée par le pouvoir en place à travers la révolution progressive populaire, vise à faire du Burkina Faso un État indépendant et digne », a confié Siaka Barro.

Enfin, le gouverneur a invité su la population à prier quotidiennement pour le repos des âmes des martyrs, précisant que des correspondances ont été envoyées aux leaders religieux et coutumiers afin que des prières soient organisées à cet effet.

Boudayinga J-M THIENON

-