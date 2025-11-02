Nigeria: Le ministre des AE rencontre l'ambassadeur du Nigeria auprès de l'Éthiopie

- Le ministre des Affaires étrangères Mohieddin Salem a reçu jeudi, à son bureau l'ambassadeur du Nigeria auprès de la République d'Éthiopie et de l'Union Africaine et chef de la délégation de la Commission de la Santé, des Affaires Humanitaires et du Développement Social, M. Nasiru Aminu qui visite actuellement le Soudan pour évaluer la situation humanitaire, sanitaire et médicale, ainsi que pour examiner la possibilité de fournir l'aide nécessaire.

Le ministre a exprimé sa profonde gratitude pour cette visite, ajoutant que le Soudan est un pays influent sur le continent et attend davantage de soutien de ses frères. Il a évoqué les destructions causées par la milice des Forces de Soutien Rapide (FSR) aux infrastructures et aux institutions publiques et privées, ainsi que les atrocités commises contre les citoyens après l'échec de leur tentative de coup d'État, avec la participation de leurs collaborateurs et de leur principal soutien, les Émirats arabes unis.

Le ministre a souligné que le fait de ne pas affronter et neutraliser cette milice rebelle pourrait déstabiliser et menacer la sécurité dans la région et sur le continent.

Le ministre a également abordé les relations historiques et culturelles profondes entre le Soudan et le Nigeria, ajoutant que le Soudan s'attend à ce que le Nigeria joue un rôle actif dans la guerre et les complots ourdis contre le pays.

Pour sa part, l'ambassadeur a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement soudanais pour avoir facilité la réussite de la mission de la délégation. Il a confirmé la solidarité de l'Union Africaine avec le Soudan, tant au niveau du gouvernement que du peuple, et a salué les efforts du pays pour protéger ses citoyens et accueillir les réfugiés malgré les conditions de guerre et les souffrances subies. Après ses rencontres avec les responsables et l'examen d'informations importantes, il s'engage à en faire part à ses collègues ambassadeurs et à la direction de l'Union Africaine.

L'ambassadeur a réaffirmé sa disposition à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères et a souligné la coopération et le suivi étroit de l'ambassade soudanaise à Addis-Abeba concernant toutes les questions relatives au Soudan auprès de l'Union Africaine.