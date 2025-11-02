Soudan: Alerte de l'association soudanaise pour la planification familiale sur la situation à El-Fashir

- L'association soudanaise pour la planification familiale a exprimé sa profonde inquiétude face à la détérioration rapide de la situation humanitaire dans la ville d'Al-Fashir, où les violations graves commises par les Forces de Soutien Rapide (FSR) terroristes contre les civils se poursuivent, notamment le ciblage des zones habitées, la paralysie des services de santé et l'entrave à l'accès humanitaire.

Dans un communiqué de presse reçu par la (SUNA), l'association a indiqué avoir perdu le contact avec plusieurs de ses membres, dont certains ont été arrêtés, mettant ainsi en danger leur sécurité et entravant la capacité de l'organisation à fournir des services de santé reproductive et des soins de base aux communautés touchées.

L'association a souligné que la protection du personnel humanitaire et la garantie de l'acheminement des aides médicales et des services essentiels constituent une nécessité urgente ne supportant aucun retard.

Elle a appelé à un accès humanitaire immédiat et sécurisé à Al-Fashir et dans les zones avoisinantes, ainsi qu'à la protection des établissements de santé et du personnel humanitaire, conformément aux principes du droit international humanitaire.

L'association a également exigé la libération des détenus et la révélation du sort des disparus parmi les travailleurs civils, sans aucune condition.

Enfin, l'Association Soudanaise pour la Planification Familiale a réaffirmé, dans son communiqué, son engagement total à servir les communautés affectées, tout en appelant tous les partenaires nationaux et internationaux à renforcer leurs efforts pour répondre à cette crise humanitaire croissante à El-Fashir.