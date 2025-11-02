Congo-Kinshasa: La République du Congo s'engage à réduire les risques climatiques et à renforcer les infrastructures en milieu urbain

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé un financement de 60 millions de dollars pour le Projet de renforcement de la résilience urbaine (PRRU) visant à réduire les risques d'érosion et d'inondation et à améliorer l'accès à des infrastructures et à des services résilients au changement climatique et durables dans certaines zones de Brazzaville et de Pointe-Noire, les deux principales villes de la République du Congo.

Le projet adopte une approche multisectorielle, en orientant les investissements vers la réduction des risques climatiques, les infrastructures urbaines et les équipements publics afin d'améliorer à la fois la résilience climatique et la vivabilité à Brazzaville et à Pointe-Noire. Il vise également à renforcer les institutions nationales et locales en améliorant leurs capacités de planification et de gestion urbaines résilientes.

« La République du Congo se distingue comme l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique, avec 70 % de sa population résidant dans des zones urbaines. Fait remarquable, plus de la moitié de la population du pays vit dans deux villes seulement : Brazzaville et Pointe-Noire, » a déclaré Cheick F. Kante, Directeur de division de la République du Congo. « Le pays se classe également parmi les pays les plus vulnérables et les moins prêts à s'adapter au changement climatique. D'où l'importance de ce projet pour soutenir la République du Congo dans ses efforts visant à améliorer la résilience climatique en milieu urbain. »

Le projet bénéficiera directement à environ 575 000 résidents de Brazzaville et de Pointe-Noire, dont 350 000 à Brazzaville et 225 000 à Pointe-Noire. Il créera notamment plus de 450 000 jours-personnes d'emplois temporaires. Ces efforts s'alignent sur le Plan national de développement (PND) 2022-2026 du gouvernement en améliorant les infrastructures urbaines et la résilience au changement climatique tout en stimulant la création d'emplois et le développement local.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« En raison d'importantes insuffisances en infrastructures à Brazzaville et à Pointe-Noire, l'augmentation des risques d'érosion et d'inondation menace une grande partie de la population et entraîne chaque année une perte de croissance économique », a expliqué Alexandra Célestin, responsable pays du Groupe de la Banque mondiale pour la République du Congo. « Ce projet permettra de combler ces lacunes en contribuant à réduire les risques climatiques, à élargir l'accès aux infrastructures et aux services, à favoriser le développement socioéconomique, à améliorer les conditions de vie et à soutenir la création d'emplois. »

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement à long terme de la Banque mondiale en faveur du développement urbain en République du Congo et adopte une approche intégrée. La première composante du projet sera axée sur l'investissement dans la réduction des risques d'érosion et d'inondation ainsi que dans des infrastructures et des services durables et résilients aux changements climatiques à Brazzaville et à Pointe-Noire. La deuxième composante viendra compléter la première en soutenant les politiques de développement urbain et de gestion des risques de catastrophe, en renforçant les institutions nationales et locales concernées et en améliorant leurs capacités en matière de planification et de gestion urbaines durables et résilientes.

La préparation du projet a bénéficié de l'assistance technique de la Facilité mondiale pour la prévention des catastrophes et le relèvement (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, GFDRR), du Fonds pour combler le déficit de financement climatique des villes (City Climate Finance Gap Fund), du Partenariat pour l'investissement dans des infrastructures de qualité (Quality Infrastructure Investment Partnership, QII) et du Centre mondial pour l'adaptation (Global Center on Adaptation, GCA).