Cote d'Ivoire: Législatives du 27 décembre 2025 - Tidjane Thiam appelle à la 'mobilisation totale' du PDCI-RDA

Dans une lettre adressée ce jeudi 31 octobre 2025 aux militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), son président, Tidjane Thiam, a exprimé sa gratitude et encouragé ses partisans à une mobilisation massive en vue des prochaines élections législatives prévues le 27 décembre prochain. Face aux épreuves traversées par sa formation politique depuis le début de l'année, Tidjane Thiam a salué « le courage et la détermination » des militants, en Côte d'Ivoire comme dans la diaspora. Il a également rendu hommage aux personnes blessées, emprisonnées ou endeuillées lors des tensions politiques récentes, se disant déterminé à « lutter par tous les moyens légaux » pour la libération des détenus.

Le président du Pdci-Rda est revenu sur les contestations internes et les procédures ayant visé à remettre en cause son leadership, assurant que ces tentatives ont été « déjouées » par la fidélité des militants. Il a rappelé son exclusion de la liste électorale pour la présidentielle du 25 octobre, dénonçant une « campagne visant à éliminer » sa candidature, et critiqué l'absence de révision de la liste électorale (Rle) en 2025. Selon lui, ces événements s'inscrivent dans une volonté d'« empêcher » le PDCI de participer équitablement au processus électoral.

Tidjane Thiam a également annoncé une nouvelle ligne de conduite en interne, marquant « la fin » de la période de tolérance vis-à-vis des comportements jugés déloyaux. « Désormais, l'indiscipline et la trahison n'auront plus leur place dans notre Parti », a-t-il averti, exhortant les militants à signaler les comportements contraires aux intérêts du Pdci. S'agissant des législatives du 27 décembre -- une date qu'il juge « sensiblement stratégique » -- Thiam a conditionné la participation du Pdci à une forte mobilisation populaire afin de contrer, selon lui, tout risque de fraude électorale.

Il a fixé un objectif clair : faire des législatives un scrutin à forte participation, estimant qu'il s'agit du « seul moyen » de réduire les risques de contestation des résultats. « La victoire est à notre portée », a-t-il assuré, appelant à soutenir les candidats du PDCI et, le cas échéant, ceux de l'opposition. Le président du PDCI a rappelé l'importance du programme de gouvernement élaboré par son équipe, jugeant qu'il ne faut pas « attendre 2030 » pour améliorer les services publics, l'emploi des jeunes, l'éducation ou encore l'accès aux soins. « Les Ivoiriens veulent le changement maintenant », a-t-il affirmé, promettant une transformation rapide du pays si son parti accède au pouvoir. En conclusion, Tidjane Thiam a exhorté les militants à rester « unis, disciplinés et engagés» pour atteindre l'objectif de conquête du pouvoir par voie démocratique. Il a donné rendez-vous à ses partisans « le 27 décembre », assurant que ce scrutin constituera un moment décisif pour exprimer la volonté populaire.