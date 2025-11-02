Cote d'Ivoire: Modernisation du Trésor Public - Informaticiens et statisticiens réaffirment leur soutien au Directeur général

L'Amicale des Informaticiens, Statisticiens et Assimilés du Trésor Public (Aisatp) a exprimé, mardi 28 octobre 2025, sa reconnaissance au Directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique, Ahoussi Arthur, et réitéré son engagement à l'accompagner dans la modernisation du système d'information de l'institution

. Cette déclaration a été faite lors de l'inauguration des nouveaux locaux de la Direction des systèmes d'information (Dsi), un jalon supplémentaire dans la transformation digitale du Trésor Public à Abidjan.

«Nous vous promettons, cher Patron, de poursuivre avec passion, détermination et discipline, la marche commune vers la modernisation intégrale du système d'information du Trésor Public », a affirmé Kouakou Pacôme, président de l'Aisatp, par ailleurs ingénieur informaticien. Selon lui, l'Amicale entend continuer à jouer un rôle moteur dans cette dynamique. « Notre Amicale s'inscrit pleinement dans la vision que vous portez. Elle se positionne comme un relais de mobilisation, d'innovation et de cohésion au sein du Trésor Public », a-t-il ajouté.

Kouakou Pacôme a rappelé que l'Aisatp oeuvre au quotidien pour soutenir la digitalisation, renforcer la gouvernance et la sécurisation des données, tout en assurant la montée en compétence de ses membres. Ses priorités couvrent également le maintien de la cohésion interne, de la discipline et de l'esprit d'équipe, conformément à la vision stratégique du Directeur général : « faire du Trésor Public une administration excellente et intègre au service du citoyen et des parties prenantes ».

L'Aisatp a salué les efforts structurels engagés par la Direction générale pour faire du système d'information un levier de performance. Elle a notamment cité la création et la dotation en ressources de deux directions clés : la Direction des systèmes d'information (Dsi) et la Direction de la coordination statistique (Dcs). Ces entités assurent la sécurité du patrimoine informationnel, garantissent la disponibilité des systèmes critiques et accompagnent la digitalisation des services du Trésor Public. L'investissement consenti, tant sur les infrastructures que sur le capital humain, traduit selon l'Amicale une vision claire : faire du Trésor Public une institution moderne, sécurisée et accessible.